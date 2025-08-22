Осінні тренди 2025 — модні речі, які зроблять ваш образ неповторним

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Цієї осені дизайнери вирішили зробити ставку не лише на красу, а й на комфорт. У тренді зручні речі з вінтажним настроєм та яскравими деталями, які підкреслюють індивідуальність.

Трендові речі цієї осені, що опинились в центрі уваги

Червоні лаковані туфлі

Червоні туфлі з лакованої шкіри одразу перетворюють будь-який образ на стильну заяву. Вони будуть вдалий мати вигляд із джинсами, спідницями чи повністю чорним луком. У тренді класичні "човники" та моделі з квадратним носиком.

Червоні лакові туфлі. Фото з Instagram

Принт у клітинку

Клітинка знову на піку популярності. Вона повертає нас до британської класики й додає образам трохи ретро-шарму. Пальта, штани чи спідниці в бордових, зелених і темно-синіх відтінках стануть тією самою універсальною річчю, яка завжди працює.

Костюм у клітинку. Фото з Instagram

Мюлі на плоскій підошві

Легкі та зручні — саме такі мюлі підкорюють осінь 2025. Вони пасують до офісного стилю й виглядають особливо ефектно у виконанні з гладкої шкіри чи замші. Металеві деталі додають сучасності.

Мюлі. Фото з Instagram

Розкльошені штани

Силует 70-х знову актуальний. Штани-кльош візуально подовжують ноги й створюють елегантний образ. Цієї осені їх шиють з костюмної вовни, деніму чи вельвету. Найпопулярніші кольори — темно-синій, сірий і глибокий зелений.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

Гольфи

Тепер це не лише шкільний атрибут, а й модна деталь. Гольфи носять зі спідницями, шортами, під високі чоботи або навіть поверх колготок.

Гольфи. Фото з Instagram

Найактуальніші моделі у рубчик, однотонні чи з контрастними деталями. Вони чудово вписуються у стилістику preppy та soft grunge.

