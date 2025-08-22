Осінні тренди 2025 — модні речі, які зроблять ваш образ неповторним

Що буде в моді цієї осені — базові речі 2025 року
Цієї осені дизайнери вирішили зробити ставку не лише на красу, а й на комфорт. У тренді зручні речі з вінтажним настроєм та яскравими деталями, які підкреслюють індивідуальність.
Про це пише РБК-Україна.
Трендові речі цієї осені, що опинились в центрі уваги
Червоні лаковані туфлі
Червоні туфлі з лакованої шкіри одразу перетворюють будь-який образ на стильну заяву. Вони будуть вдалий мати вигляд із джинсами, спідницями чи повністю чорним луком. У тренді класичні "човники" та моделі з квадратним носиком.
Принт у клітинку
Клітинка знову на піку популярності. Вона повертає нас до британської класики й додає образам трохи ретро-шарму. Пальта, штани чи спідниці в бордових, зелених і темно-синіх відтінках стануть тією самою універсальною річчю, яка завжди працює.
Мюлі на плоскій підошві
Легкі та зручні — саме такі мюлі підкорюють осінь 2025. Вони пасують до офісного стилю й виглядають особливо ефектно у виконанні з гладкої шкіри чи замші. Металеві деталі додають сучасності.
Розкльошені штани
Силует 70-х знову актуальний. Штани-кльош візуально подовжують ноги й створюють елегантний образ. Цієї осені їх шиють з костюмної вовни, деніму чи вельвету. Найпопулярніші кольори — темно-синій, сірий і глибокий зелений.
Гольфи
Тепер це не лише шкільний атрибут, а й модна деталь. Гольфи носять зі спідницями, шортами, під високі чоботи або навіть поверх колготок.
Найактуальніші моделі у рубчик, однотонні чи з контрастними деталями. Вони чудово вписуються у стилістику preppy та soft grunge.
