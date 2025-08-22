Осенние тренды 2025 — модные вещи, которые сделают ваш образ неповторимым

Стильная девушка. Фото: Freepik

Этой осенью дизайнеры решили сделать ставку не только на красоту, но и на комфорт. В тренде удобные вещи с винтажным настроением и яркими деталями, которые подчеркивают индивидуальность.

Трендовые вещи этой осени, которые оказались в центре внимания

Красные лакированные туфли

Красные туфли из лакированной кожи сразу превращают любой образ в стильное заявление. Они будут удачно смотреться с джинсами, юбками или полностью черным луком. В тренде классические "лодочки" и модели с квадратным носком.

Красные лаковые туфли. Фото из Instagram

Принт в клетку

Клетка снова на пике популярности. Она возвращает нас к британской классике и добавляет образам немного ретро-шарма. Пальто, брюки или юбки в бордовых, зеленых и темно-синих оттенках станут той самой универсальной вещью, которая всегда работает.

Костюм в клетку. Фото из Instagram

Мюли на плоской подошве

Легкие и удобные — именно такие мюли покоряют осень 2025. Они подходят к офисному стилю и выглядят особенно эффектно в исполнении из гладкой кожи или замши. Металлические детали добавляют современности.

Мюли. Фото из Instagram

Расклешенные брюки

Силуэт 70-х снова актуален. Брюки-клеш визуально удлиняют ноги и создают элегантный образ. Этой осенью их шьют из костюмной шерсти, денима или вельвета. Самые популярные цвета — темно-синий, серый и глубокий зеленый.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Гольфы

Теперь это не только школьный атрибут, но и модная деталь. Гольфы носят с юбками, шортами, под высокие сапоги или даже поверх колготок.

Гольфы. Фото из Instagram

Самые актуальные модели в рубчик, однотонные или с контрастными деталями. Они прекрасно вписываются в стилистику preppy и soft grunge.

