Осенние тренды 2025 — модные вещи, которые сделают ваш образ неповторимым

Что будет в моде этой осенью — базовые вещи 2025 года
Этой осенью дизайнеры решили сделать ставку не только на красоту, но и на комфорт. В тренде удобные вещи с винтажным настроением и яркими деталями, которые подчеркивают индивидуальность.
Об этом пишет РБК-Украина.
Трендовые вещи этой осени, которые оказались в центре внимания
Красные лакированные туфли
Красные туфли из лакированной кожи сразу превращают любой образ в стильное заявление. Они будут удачно смотреться с джинсами, юбками или полностью черным луком. В тренде классические "лодочки" и модели с квадратным носком.
Принт в клетку
Клетка снова на пике популярности. Она возвращает нас к британской классике и добавляет образам немного ретро-шарма. Пальто, брюки или юбки в бордовых, зеленых и темно-синих оттенках станут той самой универсальной вещью, которая всегда работает.
Мюли на плоской подошве
Легкие и удобные — именно такие мюли покоряют осень 2025. Они подходят к офисному стилю и выглядят особенно эффектно в исполнении из гладкой кожи или замши. Металлические детали добавляют современности.
Расклешенные брюки
Силуэт 70-х снова актуален. Брюки-клеш визуально удлиняют ноги и создают элегантный образ. Этой осенью их шьют из костюмной шерсти, денима или вельвета. Самые популярные цвета — темно-синий, серый и глубокий зеленый.
Гольфы
Теперь это не только школьный атрибут, но и модная деталь. Гольфы носят с юбками, шортами, под высокие сапоги или даже поверх колготок.
Самые актуальные модели в рубчик, однотонные или с контрастными деталями. Они прекрасно вписываются в стилистику preppy и soft grunge.
Ранее мы писали о том, с каким пиджаком можно создать любой образ этой осенью.
Также мы сообщали о стильном свитере, в котором можно хоть в офис.
Читайте Новини.LIVE!