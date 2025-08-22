Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Что будет в моде этой осенью — базовые вещи 2025 года

Что будет в моде этой осенью — базовые вещи 2025 года

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 10:38
Осенние тренды 2025 — модные вещи, которые сделают ваш образ неповторимым
Стильная девушка. Фото: Freepik

Этой осенью дизайнеры решили сделать ставку не только на красоту, но и на комфорт. В тренде удобные вещи с винтажным настроением и яркими деталями, которые подчеркивают индивидуальность.

Об этом пишет РБК-Украина.

Реклама
Читайте также:

Трендовые вещи этой осени, которые оказались в центре внимания

Красные лакированные туфли

Красные туфли из лакированной кожи сразу превращают любой образ в стильное заявление. Они будут удачно смотреться с джинсами, юбками или полностью черным луком. В тренде классические "лодочки" и модели с квадратным носком.

Туфлі, що стануть центром будь-якого образу
Красные лаковые туфли. Фото из Instagram

Принт в клетку

Клетка снова на пике популярности. Она возвращает нас к британской классике и добавляет образам немного ретро-шарма. Пальто, брюки или юбки в бордовых, зеленых и темно-синих оттенках станут той самой универсальной вещью, которая всегда работает.

Принт у клітинку повернувся в моду ще на початку 2025 року
Костюм в клетку. Фото из Instagram

Мюли на плоской подошве

Легкие и удобные — именно такие мюли покоряют осень 2025. Они подходят к офисному стилю и выглядят особенно эффектно в исполнении из гладкой кожи или замши. Металлические детали добавляют современности.

Мюлі - ідеальний варіант для тих, хто прагне оригінального взуття
Мюли. Фото из Instagram

Расклешенные брюки

Силуэт 70-х снова актуален. Брюки-клеш визуально удлиняют ноги и создают элегантный образ. Этой осенью их шьют из костюмной шерсти, денима или вельвета. Самые популярные цвета — темно-синий, серый и глубокий зеленый.

Джинси, що вражають ефектністю
Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Гольфы

Теперь это не только школьный атрибут, но и модная деталь. Гольфы носят с юбками, шортами, под высокие сапоги или даже поверх колготок.

Гольфи можуть стати акцентом різних образів
Гольфы. Фото из Instagram

Самые актуальные модели в рубчик, однотонные или с контрастными деталями. Они прекрасно вписываются в стилистику preppy и soft grunge.

Ранее мы писали о том, с каким пиджаком можно создать любой образ этой осенью.

Также мы сообщали о стильном свитере, в котором можно хоть в офис.

мода тренды вещи стиль 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации