Україна
Мастхев на початку осені — три речі, які мають бути в гардеробі

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 18:01
Які речі одягати на початку осені — ідеї стильних образів з ними
Дівчина в піджаку, сорочці та капрі. Фото: Instagram

Підібрати одяг на початок осені — справжнє завдання із зірочкою, адже це перехідний період, коли погода змінюється зі швидкістю світла. Зранку може чекати відчутний холод, а вже в обід — палюче сонце. Тож на цей період варто обрати щось універсальне та зручне, аби не прогадати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які речі потрібні на початку осені

Кардиган

Такий вид светра не втрачає актуальності ніколи. Осінь — це ідеальна пора для кардигана, адже він легкий та комфортний. Якщо вам стане жарко, його можна запросто зняти, а коли на вулиці здійметься вітер — кардиган стане просто незамінним. Моделі можуть бути на застібках чи без, з вирізом, коміром чи різної довжини. На початок осені найкраще підійде легкий кардиган, що не буде занадто об'ємним, але захистить від холоду. 

Які речі одягати на початку осені
Образ з кардиганом. Фото: Instagram

Мідіспідниця

На початок осені така довжина буде просто ідеальною. В цьому сезоні в тренді будуть моделі з деніму, шкіри, атласу чи трикотажу. Стилізувати таку річ можна абсолютно по-різному. До мідіспідниці пасуватимуть як ніжні блузи з взуттям на підборах, так й повсякденні сорочки з кросівками. Ця річ стане універсальною й незамінною на початку нового сезону. 

Які речі одягати на початку осені
Образ з мідіспідницею. Фото: Instagram

Капрі

Восени 2025 у тренді також будуть капрі. Такі укорочені штани можна легко поєднувати зі стильними сорочками чи лонгами. Взуття на каблуку видовжить ніжку та зробить образ ще привабливішим. Обирайте класичну модель нейтрального відтінку чи більш розслаблений силует. В будь-якому випадку такий лук буде мати стильний вигляд та головне — комфортно носитиметься восени.

Які речі одягати на початку осені
Образ з капрі. Фото: Instagram

Ці три речі підкорюють модниць своєю універсальністю. Вони справді підійдуть на будь-яку погоду та пасуватимуть усім.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які головні убори будуть трендовими восени 2025 року. Модниці від них в захваті.

Також ми розповідали про те, який тренч цієї осені стане справжнім хітом. Він замінить коротку сукню.

мода осінь тренди образ стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
