Які речі одягати на початку осені — ідеї стильних образів з ними

Підібрати одяг на початок осені — справжнє завдання із зірочкою, адже це перехідний період, коли погода змінюється зі швидкістю світла. Зранку може чекати відчутний холод, а вже в обід — палюче сонце. Тож на цей період варто обрати щось універсальне та зручне, аби не прогадати.

Які речі потрібні на початку осені

Кардиган

Такий вид светра не втрачає актуальності ніколи. Осінь — це ідеальна пора для кардигана, адже він легкий та комфортний. Якщо вам стане жарко, його можна запросто зняти, а коли на вулиці здійметься вітер — кардиган стане просто незамінним. Моделі можуть бути на застібках чи без, з вирізом, коміром чи різної довжини. На початок осені найкраще підійде легкий кардиган, що не буде занадто об'ємним, але захистить від холоду.

Мідіспідниця

На початок осені така довжина буде просто ідеальною. В цьому сезоні в тренді будуть моделі з деніму, шкіри, атласу чи трикотажу. Стилізувати таку річ можна абсолютно по-різному. До мідіспідниці пасуватимуть як ніжні блузи з взуттям на підборах, так й повсякденні сорочки з кросівками. Ця річ стане універсальною й незамінною на початку нового сезону.

Капрі

Восени 2025 у тренді також будуть капрі. Такі укорочені штани можна легко поєднувати зі стильними сорочками чи лонгами. Взуття на каблуку видовжить ніжку та зробить образ ще привабливішим. Обирайте класичну модель нейтрального відтінку чи більш розслаблений силует. В будь-якому випадку такий лук буде мати стильний вигляд та головне — комфортно носитиметься восени.

Ці три речі підкорюють модниць своєю універсальністю. Вони справді підійдуть на будь-яку погоду та пасуватимуть усім.

