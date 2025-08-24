Видео
Мастхэв в начале осени — три вещи, что должны быть в гардеробе

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 18:01
Какие вещи надевать в начале осени — идеи стильных образов с ними
Девушка в пиджаке, рубашке и капри. Фото: Instagram

Подобрать одежду на начало осени — настоящая задача со звездочкой, ведь это переходный период, когда погода меняется со скоростью света. Утром может ждать ощутимый холод, а уже в обед — палящее солнце. Поэтому на этот период стоит выбрать что-то универсальное и удобное, чтобы не прогадать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие вещи нужны в начале осени

Кардиган

Такой вид свитера не теряет актуальности никогда. Осень — это идеальная пора для кардигана, ведь он легкий и комфортный. Если вам станет жарко, его можно запросто снять, а когда на улице поднимется ветер — кардиган станет просто незаменимым. Модели могут быть на застежках или без, с вырезом, воротником или разной длины. На начало осени лучше всего подойдет легкий кардиган, который не будет слишком объемным, но защитит от холода.

Які речі одягати на початку осені
Образ с кардиганом. Фото: Instagram

Миди-юбка

На начало осени такая длина будет просто идеальной. В этом сезоне в тренде будут модели из денима, кожи, атласа или трикотажа. Стилизовать такую вещь можно абсолютно по-разному. К миди-юбке подойдут как нежные блузы с обувью на каблуках, так и повседневные рубашки с кроссовками. Эта вещь станет универсальной и незаменимой в начале нового сезона.

Які речі одягати на початку осені
Образ с миди-юбкой. Фото: Instagram

Капри

Осенью 2025 в тренде также будут капри. Такие укороченные брюки можно легко сочетать со стильными рубашками или лонгами. Обувь на каблуке удлинит ножку и сделает образ еще более привлекательным. Выбирайте классическую модель нейтрального оттенка или более расслабленный силуэт. В любом случае такой лук будет иметь стильный вид и главное — комфортно носиться осенью.

Які речі одягати на початку осені
Образ с капри. Фото: Instagram

Эти три вещи покоряют модниц своей универсальностью. Они действительно подойдут на любую погоду и подойдут всем.

Напомним, ранее мы писали о том, какие головные уборы будут трендовыми осенью 2025 года. Модницы от них в восторге.

Также мы рассказывали о том, какой тренч этой осенью станет настоящим хитом. Он заменит короткое платье.

мода осень тренды образ стиль
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
