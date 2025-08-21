Відео
У фокусі осені-2025 — трендові головні убори сезону

Дата публікації: 21 серпня 2025 08:45
Трендові головні убори осені-2025 — що будуть носити зірки та модниці
Дівчина в стильному головному уборі. Фото: Freepik

Експериментувати з аксесуарами завжди трохи страшно, особливо якщо ви ще не наважувалися на сміливі образи. Але саме вони допомагають зробити навіть найпростіше вбрання цікавим. Шарфи, рукавички, колготки, ремені й, звісно ж, головні убори — це не тільки про тепло, а й про стиль. Один невеликий акцент і ваш лук уже має зовсім інший вигляд.

Про це пише Elle.

Читайте також:

Цього сезону головна увага на капелюхах, шапках, беретах і навіть вовняних хустках.

Які моделі streetstyle-модниці вже носять і на які варто звернути увагу

Шапки

Як тільки стає прохолодніше, на перший план виходять шапки. Біні, моделі з зав’язками, хутряні варіанти чи трикотажні з відворотом — вибір величезний. А ще залишаються актуальними оверсайз-шапки, які мають зухвалий й водночас дуже зручний вигляд. Це той випадок, коли тепло і стиль ідуть пліч-о-пліч.

Серед шапок біні на піку популярності
Шапка-біні. Фото з Instagram

Капелюхи та берети

Для тих, хто не надто любить в’язані шапки, ідеальне рішення — капелюхи. Вони можуть бути крислатими й додавати образу драматичності, або ж навпаки — лаконічними та стриманими. Таблетки, утеплені панамки, класичні берети — усе це легко вплітається і в романтичний, і в повсякденний стиль.

Берети надійно закріпились в гардеробі
Дівчина в береті. Фото з Instagram

Вовняні хустки

Забудьте про стереотип, що хустка — це щось старомодне. Сьогодні її носять із пальтом, тренчем, пуховиком чи навіть спортивною курткою. Завдяки правильній стилізації вона має сучасний вигляд вигляд та додає образу особливого шарму.

Головний убір, що актуальний завжди і під усе
Вовняна хустка в тренді. Фото з Instagram

Бейсболки

І нарешті бейсболки, які давно вийшли за межі спортивного стилю. Восени вони з’являються у тепліших версіях — з вельвету, щільної тканини чи вовни. Такий головний убір чудово поєднується як з пальтом, так і з косухою або об’ємним светром. Він додає образу легкості, невимушеності та динаміки.

Бейсболка чудово поєднується з усім
Дівчина в бейсболці. Фото з Instagram

Отже, головний убір — це не лише про практичність. Це спосіб виразити себе й зробити звичайний образ унікальним. Варто лише дозволити собі трохи поекспериментувати.

Раніше ми писали про те, який зимовий аксесуар опинився в тренді цього літа.

Також ми повідомляли, як правильно підібрати кепку за формою обличчя.

мода тренди головні убори образи стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
