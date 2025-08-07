Повернення базового аксесуара 2025 року — цей головний убір знову в тренді

Дівчина в кепці й окулярах. Фото: Freepik

У розпал теплої пори ми вже встигли розглянути безліч аксесуарів — від плетених сумок до прикрас із морськими мотивами. Усі вони, безперечно, додають стилю, особливо коли хочеться бути "в тренді". Та сьогодні мова піде не про хустини й капелюхи, а про річ, яка часто залишається за кадром, хоча заслуговує на особливу увагу. Йдеться про звичайнісіньку бейсболку. Зокрема, з написом, логотипом чи символом, що одразу привертає погляд.

Які кепки набирають все більшої популярності

Здавалося б, подібні кепки вже мали зникнути з модної арени — прості, з принтами або лого, вони певний час були на межі антитрендів. Але мода як завжди непередбачувана. І сьогодні ці бейсболки знову стали ключовим елементом образів — від міських до курортних, від романтичних до офіційних.

Бейсболка в тренді. Фото з Instagram

Такий головний убір чудово "працює" в найрізноманітніших поєднаннях. Додайте його до костюма, і строгий вигляд миттєво стане менш формальним. Одягніть із довгою спідницею та базовим топом і отримаєте сучасний кежуал. Або поєднайте з легкою сукнею та сандалями — і вийде готовий effortless-лук для відпустки. Саме ця кепка не лише захистить від сонця, а й стане тією самою деталлю, яка з’єднає образ в одне ціле.

Кепки. Фото з Instagram

І що найцікавіше, такі бейсболки мають характер. Вони ніби розповідають про вас щось особливе: де ви були, що любите, який у вас настрій. Це може бути назва міста, де ви зустріли світанок, логотип улюбленого бренду або фраза, яка заряджає на день. Недивно, що багато хто обирає їх інтуїтивно — просто за відчуттям.

Кепка з написом. Фото з Instagram

Іншими словами, бейсболка — це не просто аксесуар. Це ваш особистий акцент, талісман літа і річ, що завжди працює на вас. Тож не ховайте її у шухляду. Оберіть ту, яка вам справді до душі, та носіть із задоволенням.

