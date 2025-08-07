Відео
Універсальний головний убір, що знову в тренді

Дата публікації: 7 серпня 2025 09:19
Повернення базового аксесуара 2025 року — цей головний убір знову в тренді
Дівчина в кепці й окулярах. Фото: Freepik

У розпал теплої пори ми вже встигли розглянути безліч аксесуарів — від плетених сумок до прикрас із морськими мотивами. Усі вони, безперечно, додають стилю, особливо коли хочеться бути "в тренді". Та сьогодні мова піде не про хустини й капелюхи, а про річ, яка часто залишається за кадром, хоча заслуговує на особливу увагу. Йдеться про звичайнісіньку бейсболку. Зокрема, з написом, логотипом чи символом, що одразу привертає погляд.

Новини.LIVE розповість про неї більше.

Читайте також:

Які кепки набирають все більшої популярності

Здавалося б, подібні кепки вже мали зникнути з модної арени — прості, з принтами або лого, вони певний час були на межі антитрендів. Але мода як завжди непередбачувана. І сьогодні ці бейсболки знову стали ключовим елементом образів — від міських до курортних, від романтичних до офіційних.

Кепки, що підкорили знову модний світ
Бейсболка в тренді. Фото з Instagram

Такий головний убір чудово "працює" в найрізноманітніших поєднаннях. Додайте його до костюма, і строгий вигляд миттєво стане менш формальним. Одягніть із довгою спідницею та базовим топом і отримаєте сучасний кежуал. Або поєднайте з легкою сукнею та сандалями — і вийде готовий effortless-лук для відпустки. Саме ця кепка не лише захистить від сонця, а й стане тією самою деталлю, яка з’єднає образ в одне ціле.

Головний убір впишеться в будь-який образ
Кепки. Фото з Instagram

І що найцікавіше, такі бейсболки мають характер. Вони ніби розповідають про вас щось особливе: де ви були, що любите, який у вас настрій. Це може бути назва міста, де ви зустріли світанок, логотип улюбленого бренду або фраза, яка заряджає на день. Недивно, що багато хто обирає їх інтуїтивно — просто за відчуттям.

Бейсболка це та річ, що завжди працює на вас
Кепка з написом. Фото з Instagram

Іншими словами, бейсболка — це не просто аксесуар. Це ваш особистий акцент, талісман літа і річ, що завжди працює на вас. Тож не ховайте її у шухляду. Оберіть ту, яка вам справді до душі, та носіть із задоволенням.

Раніше ми писали про те, який трендовий капелюх став справжнім хітом цього літа.

Також ми повідомляли, які аксесуари усі захочуть у 2025 році та навіть у 2026-му.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
