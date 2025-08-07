Возвращение базового аксессуара в 2025 году — этот головной убор снова в тренде

Девушка в кепке и очках. Фото: Freepik

В разгар теплой поры мы уже успели рассмотреть множество аксессуаров — от плетеных сумок до украшений с морскими мотивами. Все они, бесспорно, добавляют стиля, особенно когда хочется быть "в тренде". Но сегодня речь пойдет не о платках и шляпах, а о вещи, которая часто остается за кадром, хотя заслуживает особого внимания. Речь идет об обычной бейсболке. В частности, с надписью, логотипом или символом, что сразу привлекает взгляд.

Какие кепки набирают все большей популярности

Казалось бы, подобные кепки уже должны были исчезнуть с модной арены — простые, с принтами или лого, они некоторое время были на грани антитрендов. Но мода, как всегда, непредсказуема. И сегодня эти бейсболки снова стали ключевым элементом образов — от городских до курортных, от романтических до официальных.

Бейсболка в тренде. Фото из Instagram

Такой головной убор прекрасно "работает" в самых разнообразных сочетаниях. Добавьте его к костюму, и строгий вид мгновенно станет менее формальным. Наденьте с длинной юбкой и базовым топом и получите современный кэжуал. Или сочетайте с легким платьем и сандалиями — и получится готовый effortless-лук для отпуска. Именно эта кепка не только защитит от солнца, но и станет той самой деталью, которая соединит образ в одно целое.

Кепки. Фото из Instagram

И что самое интересное, такие бейсболки имеют характер. Они будто рассказывают о вас что-то особенное: где вы были, что любите, какое у вас настроение. Это может быть название города, где вы встретили рассвет, логотип любимого бренда или фраза, которая заряжает на день. Неудивительно, что многие выбирают их интуитивно — просто по ощущениям.

Кепка с надписью. Фото из Instagram

Другими словами, бейсболка — это не просто аксессуар. Это ваш личный акцент, талисман лета и вещь, которая всегда работает на вас. Поэтому не прячьте ее в ящик. Выберите ту, которая вам действительно по душе, и носите с удовольствием.

