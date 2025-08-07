Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Универсальный головной убор, который снова в тренде

Универсальный головной убор, который снова в тренде

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 09:19
Возвращение базового аксессуара в 2025 году — этот головной убор снова в тренде
Девушка в кепке и очках. Фото: Freepik

В разгар теплой поры мы уже успели рассмотреть множество аксессуаров — от плетеных сумок до украшений с морскими мотивами. Все они, бесспорно, добавляют стиля, особенно когда хочется быть "в тренде". Но сегодня речь пойдет не о платках и шляпах, а о вещи, которая часто остается за кадром, хотя заслуживает особого внимания. Речь идет об обычной бейсболке. В частности, с надписью, логотипом или символом, что сразу привлекает взгляд.

Новини.LIVE расскажет о ней больше.

Реклама
Читайте также:

Какие кепки набирают все большей популярности

Казалось бы, подобные кепки уже должны были исчезнуть с модной арены — простые, с принтами или лого, они некоторое время были на грани антитрендов. Но мода, как всегда, непредсказуема. И сегодня эти бейсболки снова стали ключевым элементом образов — от городских до курортных, от романтических до официальных.

Кепки, що підкорили знову модний світ
Бейсболка в тренде. Фото из Instagram

Такой головной убор прекрасно "работает" в самых разнообразных сочетаниях. Добавьте его к костюму, и строгий вид мгновенно станет менее формальным. Наденьте с длинной юбкой и базовым топом и получите современный кэжуал. Или сочетайте с легким платьем и сандалиями — и получится готовый effortless-лук для отпуска. Именно эта кепка не только защитит от солнца, но и станет той самой деталью, которая соединит образ в одно целое.

Головний убір впишеться в будь-який образ
Кепки. Фото из Instagram

И что самое интересное, такие бейсболки имеют характер. Они будто рассказывают о вас что-то особенное: где вы были, что любите, какое у вас настроение. Это может быть название города, где вы встретили рассвет, логотип любимого бренда или фраза, которая заряжает на день. Неудивительно, что многие выбирают их интуитивно — просто по ощущениям.

Бейсболка це та річ, що завжди працює на вас
Кепка с надписью. Фото из Instagram

Другими словами, бейсболка — это не просто аксессуар. Это ваш личный акцент, талисман лета и вещь, которая всегда работает на вас. Поэтому не прячьте ее в ящик. Выберите ту, которая вам действительно по душе, и носите с удовольствием.

Ранее мы писали о том, какая трендовая шляпа стала настоящим хитом этого лета.

Также мы сообщали, какие аксессуары все захотят в 2025 году и даже 2026.

мода тренды головные уборы аксессуары стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации