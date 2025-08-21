Видео
В фокусе осени-2025 — трендовые головные уборы сезона

Дата публикации 21 августа 2025 08:45
Трендовые головные уборы осени-2025 - что будут носить звезды и модницы
Девушка в стильном головном уборе. Фото: Freepik

Экспериментировать с аксессуарами всегда немного страшно, особенно если вы еще не решались на смелые образы. Но именно они помогают сделать даже самый простой наряд интересным. Шарфы, перчатки, колготки, ремни и, конечно же, головные уборы — это не только о тепле, но и о стиле. Один небольшой акцент и ваш лук уже выглядит совсем по-другому.

Об этом пишет Elle.

В этом сезоне главное внимание на шляпах, шапках, беретах и даже шерстяных платках.

Какие модели streetstyle-модницы уже носят и на какие стоит обратить внимание

Шапки

Как только становится прохладнее, на первый план выходят шапки. Бини, модели с завязками, меховые варианты или трикотажные с отворотом — выбор огромен. А еще остаются актуальными оверсайз-шапки, которые выглядят дерзко и в то же время очень удобно. Это тот случай, когда тепло и стиль идут бок о бок.

Серед шапок біні на піку популярності
Шапка-бини. Фото из Instagram

Шляпы и береты

Для тех, кто не очень любит вязаные шапки, идеальное решение — шляпы. Они могут быть широкополыми и добавлять образу драматичности, или же наоборот — лаконичными и сдержанными. Таблетки, утепленные панамки, классические береты — все это легко вплетается и в романтический, и в повседневный стиль.

Берети надійно закріпились в гардеробі
Девушка в берете. Фото из Instagram

Шерстяные платки из шерсти

Забудьте о стереотипе, что платок — это что-то старомодное. Сегодня его носят с пальто, тренчем, пуховиком или даже спортивной курткой. Благодаря правильной стилизации он имеет современный вид и придает образу особый шарм.

Головний убір, що актуальний завжди і під усе
Шерстяной платок в тренде. Фото из Instagram

Бейсболки

И наконец бейсболки, которые давно вышли за пределы спортивного стиля. Осенью они появляются в более теплых версиях — из вельвета, плотной ткани или шерсти. Такой головной убор прекрасно сочетается как с пальто, так и с косухой или объемным свитером. Он добавляет образу легкости, непринужденности и динамики.

Бейсболка чудово поєднується з усім
Девушка в бейсболке. Фото из Instagram

Итак, головной убор — это не только о практичности. Это способ выразить себя и сделать обычный образ уникальным. Стоит лишь позволить себе немного поэкспериментировать.

мода тренды головные уборы стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
