Трендовые головные уборы осени-2025 - что будут носить звезды и модницы

Экспериментировать с аксессуарами всегда немного страшно, особенно если вы еще не решались на смелые образы. Но именно они помогают сделать даже самый простой наряд интересным. Шарфы, перчатки, колготки, ремни и, конечно же, головные уборы — это не только о тепле, но и о стиле. Один небольшой акцент и ваш лук уже выглядит совсем по-другому.

В этом сезоне главное внимание на шляпах, шапках, беретах и даже шерстяных платках.

Какие модели streetstyle-модницы уже носят и на какие стоит обратить внимание

Шапки

Как только становится прохладнее, на первый план выходят шапки. Бини, модели с завязками, меховые варианты или трикотажные с отворотом — выбор огромен. А еще остаются актуальными оверсайз-шапки, которые выглядят дерзко и в то же время очень удобно. Это тот случай, когда тепло и стиль идут бок о бок.

Шляпы и береты

Для тех, кто не очень любит вязаные шапки, идеальное решение — шляпы. Они могут быть широкополыми и добавлять образу драматичности, или же наоборот — лаконичными и сдержанными. Таблетки, утепленные панамки, классические береты — все это легко вплетается и в романтический, и в повседневный стиль.

Шерстяные платки из шерсти

Забудьте о стереотипе, что платок — это что-то старомодное. Сегодня его носят с пальто, тренчем, пуховиком или даже спортивной курткой. Благодаря правильной стилизации он имеет современный вид и придает образу особый шарм.

Бейсболки

И наконец бейсболки, которые давно вышли за пределы спортивного стиля. Осенью они появляются в более теплых версиях — из вельвета, плотной ткани или шерсти. Такой головной убор прекрасно сочетается как с пальто, так и с косухой или объемным свитером. Он добавляет образу легкости, непринужденности и динамики.

Итак, головной убор — это не только о практичности. Это способ выразить себя и сделать обычный образ уникальным. Стоит лишь позволить себе немного поэкспериментировать.

