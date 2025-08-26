Модні речі осені-2025, які будуть у тренді з вересня — в них кожна буде зіркою

Дівчина в стильній блузці. Фото: Freepik

Новий сезон завжди починається з бажання освіжити гардероб. Вересень 2025-го — не виняток. Стилісти назвали кілька речей, які модниці точно захочуть додати до свого осіннього образу. Вони практичні, зручні й водночас привертають увагу.

Модні акценти в образах, що будуть актуальні у вересні

Капрі

Штани довжиною трохи нижче коліна знову нагадують про себе. Їх носять із легкими тренчами, короткими жакетами та взуттям на підборах із тонким ремінцем. Такий низ відкриває щиколотку, роблячи силует стрункішим. Якщо ж хочеться комфорту, то поєднуйте капрі з мюлями чи босоніжками на низькому каблуці.

Капрі. Фото з Instagram

Браслети-бангли

Цей аксесуар обіцяє стати справжнім хітом. Сміливо поєднуйте різні форми й кольори, щоб створити ефектну композицію. Бангли чудово підкреслять оголені руки у топах без бретелей чи коротких сукнях. Вони додають образу динаміки та мають стильний вигляд навіть у повсякденних луках.

Браслет-бангли. Фото з Instagram

Принт у горошок

Класичний горошок повертається в оновленому форматі — більший, яскравіший і сміливіший. Наприклад, чорна спідниця в білий горошок буде мати сучасний вигляд з шкіряним жакетом. А довгі максіспідниці з цим принтом легко комбінуються з базовими майками чи сорочками oversize. Такий варіант поєднує в собі і жіночність, і нотку ретро.

Довга спідниця в горошок. Фото з Instagram

Пояс-шарф

Тонка шовкова хустина тепер виконує роль поясу. Її зав’язують збоку на талії, створюючи легкий акцент. Це маленька деталь, яка перетворює навіть прості джинси й білу майку на стильний образ. А якщо підібрати хустину у яскравий принт, то вона стане головним акцентом аутфіту.

Хустина на поясі. Фото з Instagram

Штани-аладдіни

Найсміливіше повернення сезону. Легкі, вільні, об’ємні — вони створюють ефект повної свободи рухів. Такі штани можна поєднати з обтислою майкою чи кроп-топом для контрасту, або ж із вільною сорочкою для невимушеного, богемного настрою.

Штани-аладдіни. Фото з Instagram

Цей тренд точно сподобається тим, хто любить нестандартні рішення.

