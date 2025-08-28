Видео
Успейте купить — 5 зимних вещей, которые уже все ищут

Успейте купить — 5 зимних вещей, которые уже все ищут

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 18:00
Зимние вещи, которые уже ищут модницы — успейте приобрести
Девушка в свитере. Фото: Freepik

Чтобы иметь стильный и практичный сезонный гардероб, не нужно ждать первого снега или резкого похолодания. Дальновидность в этом вопросе поможет вам избежать паники и одновременно сэкономить.

В Vogue рассказали о нескольких вещах, которые стоит купить уже сейчас.

Читайте также:

Базовые вещи, которые понадобятся осенью и зимой

Куртка

Туристическая куртка, парка или бомбер — самые надежные союзники в холодный сезон. Они защищают от ветра и дождя, но при этом позволяют выглядеть стильно. Попробуйте носить парку не только с джинсами, но и с вечерним платьем — контраст сделает образ интересным и современным.

Без куртки в холодний сезон не обійтися
Зимняя куртка. Фото из Instagram

Сумка

В этом году особый фокус на винтаже. Если давно хотели "поохотиться" на культовые аксессуары, самое время присмотреться к модным барахолкам. Сумки с историей — например, легендарная Chloé Paddington или модели в стиле боулинга — снова на пике популярности. Они добавляют образу характера и не теряют актуальности с годами.

Модель сумки з 2000-х, що повернулась в моду
Сумка Chloé Paddington. Фото из Instagram

Сапоги

Лучшие друзья прохладного сезона — высокие кожаные сапоги, замшевые ботильоны с пряжками или массивные байкерские. А еще стоит обратить внимание на так называемые "пиратские" сапоги — именно их обожают модницы с безупречным чувством стиля.

Чоботи в так названому "піратському" стилі
Сапоги с пряжками. Фото из Instagram

Трикотаж

Ни одна осень или зима не обходится без теплого трикотажа. В этом году в тренде свитера с V-образным вырезом и вещи в полоску. Они легко сочетаются с чем угодно: от джинсов и костюмных брюк до романтичных юбок.

Светри, які легко поєднуються з будь-чим
Свитер с V-образным вырезом. Фото из Instagram

Деним

В мире джинсов правят разные силуэты: классика, мешковатые модели и прямые крои. Но особое внимание в этом сезоне советуют обратить на серые джинсы — они вернулись к нам из начала 2000-х и сейчас выглядят на удивление современно.

Сірі джинси - базова річ будь-якого гардероба
Серые джинсы. Фото из Instagram

Такие инвестиции точно себя оправдают: эти вещи не только согреют, но и помогут создавать образы, которые будут актуально выглядеть и этой зимой, и еще много сезонов подряд.

Ранее мы писали о том, какие вещи присутствуют в гардеробе Екатерины Осадчей.

Также мы сообщали, какие три женские вещи точно пригодятся в начале этой осени.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
