Зимние вещи, которые уже ищут модницы — успейте приобрести

Чтобы иметь стильный и практичный сезонный гардероб, не нужно ждать первого снега или резкого похолодания. Дальновидность в этом вопросе поможет вам избежать паники и одновременно сэкономить.

В Vogue рассказали о нескольких вещах, которые стоит купить уже сейчас.

Базовые вещи, которые понадобятся осенью и зимой

Куртка

Туристическая куртка, парка или бомбер — самые надежные союзники в холодный сезон. Они защищают от ветра и дождя, но при этом позволяют выглядеть стильно. Попробуйте носить парку не только с джинсами, но и с вечерним платьем — контраст сделает образ интересным и современным.

Сумка

В этом году особый фокус на винтаже. Если давно хотели "поохотиться" на культовые аксессуары, самое время присмотреться к модным барахолкам. Сумки с историей — например, легендарная Chloé Paddington или модели в стиле боулинга — снова на пике популярности. Они добавляют образу характера и не теряют актуальности с годами.

Сапоги

Лучшие друзья прохладного сезона — высокие кожаные сапоги, замшевые ботильоны с пряжками или массивные байкерские. А еще стоит обратить внимание на так называемые "пиратские" сапоги — именно их обожают модницы с безупречным чувством стиля.

Трикотаж

Ни одна осень или зима не обходится без теплого трикотажа. В этом году в тренде свитера с V-образным вырезом и вещи в полоску. Они легко сочетаются с чем угодно: от джинсов и костюмных брюк до романтичных юбок.

Деним

В мире джинсов правят разные силуэты: классика, мешковатые модели и прямые крои. Но особое внимание в этом сезоне советуют обратить на серые джинсы — они вернулись к нам из начала 2000-х и сейчас выглядят на удивление современно.

Такие инвестиции точно себя оправдают: эти вещи не только согреют, но и помогут создавать образы, которые будут актуально выглядеть и этой зимой, и еще много сезонов подряд.

