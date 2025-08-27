Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Осадча розсекретила свій гардероб — які речі її рятують завжди

Осадча розсекретила свій гардероб — які речі її рятують завжди

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 19:04
Улюблені речі Катерини Осадчої — що завжди є в її гардеробі
Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча вирішила показати прихильникам те, що зазвичай залишається за кадром — свій особистий гардероб. Відома телеведуча провела невеличку екскурсію гардеробною кімнатою, розповівши, які речі для неї справді цінні та чому їх так мало серед усього різноманіття.

Відповідним постом вона поділилась у своєму профілі в Instagram.

Реклама
Читайте також:

"Це називається — walk in closet — шафа, в яку можна зайти. Речей нібито багато, але насправді ношу я, ну 5, 6, 7 речей", — щиро зізналася Осадча.

Яким речам віддає перевагу Осадча

Зірка підкреслила, що віддає перевагу вітчизняним дизайнерам. У гардеробній можна побачити класичні вишиванки, лаконічні костюми та сукні з акцентом на деталі.

Осадча показала деякі речі з свого гардеробу
Вишиванки в гардеробі Осадчої. Фото: кадр з відео 

Більшість речей у шафі — це сценічні образи з проєктів "Голос країни" та "Маленькі гіганти". Саме вони сформували особливу атмосферу гардероба Осадчої. Водночас вона наголошує, що не любить бездумних покупок.

Катерина Осадча любить речі з історією
Осадча в шоу "Голос. Діти". Фото: кадр з відео 

"Насправді, у мене дуже багато речей, яким багато років. Особливо з початком війни я дуже мало купую", — розповіла вона.

Відзначимо, що окрема гордість телеведучої — колекція капелюхів. Свого часу вона представила десятки різних моделей в шоу "Світське життя": від легких солом’яних для відпочинку до більш екстравагантних, створених спеціально для світських виходів. Ці аксесуари давно стали "фішкою" Осадчої, її впізнаваним підписом у будь-якому образі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Попри видимість великої кількості одягу, телеведуча доводить, що справжній стиль не у кількості покупок, а у вмінні поєднувати улюблені речі, які підкреслюють індивідуальність.

Раніше ми писали про те, яку річ вдало стилізувала в своєму образі Даша Квіткова.

Також ми повідомляли, які трендові джинси цього сезону носить Віра Брежнєва.

мода речі зірки Катерина Осадча стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації