Улюблені речі Катерини Осадчої — що завжди є в її гардеробі

Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча вирішила показати прихильникам те, що зазвичай залишається за кадром — свій особистий гардероб. Відома телеведуча провела невеличку екскурсію гардеробною кімнатою, розповівши, які речі для неї справді цінні та чому їх так мало серед усього різноманіття.

Відповідним постом вона поділилась у своєму профілі в Instagram.

"Це називається — walk in closet — шафа, в яку можна зайти. Речей нібито багато, але насправді ношу я, ну 5, 6, 7 речей", — щиро зізналася Осадча.

Яким речам віддає перевагу Осадча

Зірка підкреслила, що віддає перевагу вітчизняним дизайнерам. У гардеробній можна побачити класичні вишиванки, лаконічні костюми та сукні з акцентом на деталі.

Вишиванки в гардеробі Осадчої. Фото: кадр з відео

Більшість речей у шафі — це сценічні образи з проєктів "Голос країни" та "Маленькі гіганти". Саме вони сформували особливу атмосферу гардероба Осадчої. Водночас вона наголошує, що не любить бездумних покупок.

Осадча в шоу "Голос. Діти". Фото: кадр з відео

"Насправді, у мене дуже багато речей, яким багато років. Особливо з початком війни я дуже мало купую", — розповіла вона.

Відзначимо, що окрема гордість телеведучої — колекція капелюхів. Свого часу вона представила десятки різних моделей в шоу "Світське життя": від легких солом’яних для відпочинку до більш екстравагантних, створених спеціально для світських виходів. Ці аксесуари давно стали "фішкою" Осадчої, її впізнаваним підписом у будь-якому образі.

Попри видимість великої кількості одягу, телеведуча доводить, що справжній стиль не у кількості покупок, а у вмінні поєднувати улюблені речі, які підкреслюють індивідуальність.

