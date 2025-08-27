Любимые вещи Екатерины Осадчей — что всегда есть в ее гардеробе

Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая решила показать поклонникам то, что обычно остается за кадром — свой личный гардероб. Известная телеведущая провела небольшую экскурсию по гардеробной комнате, рассказав, какие вещи для нее действительно ценны и почему их так мало среди всего многообразия.

Соответствующим постом она поделилась в своем профиле в Instagram.

"Это называется — walk in closet — шкаф, в который можно зайти. Вещей якобы много, но на самом деле ношу я, ну 5, 6, 7 вещей", — искренне призналась Осадчая.

Какие вещи предпочитает Осадчая

Звезда подчеркнула, что отдает предпочтение отечественным дизайнерам. В гардеробной можно увидеть классические вышиванки, лаконичные костюмы и платья с акцентом на детали.

Вышиванки в гардеробе Осадчей. Фото: кадр из видео

Большинство вещей в шкафу — это сценические образы из проектов "Голос країни" и "Маленькі гіганти". Именно они сформировали особую атмосферу гардероба Осадчей. В то же время она отмечает, что не любит бездумных покупок.

Осадчая в шоу "Голос. Діти". Фото: кадр из видео

"На самом деле, у меня очень много вещей, которым много лет. Особенно с началом войны я очень мало покупаю", — рассказала она.

Отметим, что отдельная гордость телеведущей — коллекция шляп. В свое время она представила десятки разных моделей в шоу "Светская жизнь": от легких соломенных для отдыха до более экстравагантных, созданных специально для светских выходов. Эти аксессуары давно стали "фишкой" Осадчей, ее узнаваемой подписью в любом образе.

Несмотря на видимость большого количества одежды, телеведущая доказывает, что настоящий стиль не в количестве покупок, а в умении сочетать любимые вещи, которые подчеркивают индивидуальность.

