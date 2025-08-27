Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Осадчая рассекретила свой гардероб — какие вещи ее спасают всегда

Осадчая рассекретила свой гардероб — какие вещи ее спасают всегда

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 19:04
Любимые вещи Екатерины Осадчей — что всегда есть в ее гардеробе
Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая решила показать поклонникам то, что обычно остается за кадром — свой личный гардероб. Известная телеведущая провела небольшую экскурсию по гардеробной комнате, рассказав, какие вещи для нее действительно ценны и почему их так мало среди всего многообразия.

Соответствующим постом она поделилась в своем профиле в Instagram.

Реклама
Читайте также:

"Это называется — walk in closet — шкаф, в который можно зайти. Вещей якобы много, но на самом деле ношу я, ну 5, 6, 7 вещей", — искренне призналась Осадчая.

Какие вещи предпочитает Осадчая

Звезда подчеркнула, что отдает предпочтение отечественным дизайнерам. В гардеробной можно увидеть классические вышиванки, лаконичные костюмы и платья с акцентом на детали.

Осадча показала деякі речі з свого гардеробу
Вышиванки в гардеробе Осадчей. Фото: кадр из видео

Большинство вещей в шкафу — это сценические образы из проектов "Голос країни" и "Маленькі гіганти". Именно они сформировали особую атмосферу гардероба Осадчей. В то же время она отмечает, что не любит бездумных покупок.

Катерина Осадча любить речі з історією
Осадчая в шоу "Голос. Діти". Фото: кадр из видео

"На самом деле, у меня очень много вещей, которым много лет. Особенно с началом войны я очень мало покупаю", — рассказала она.

Отметим, что отдельная гордость телеведущей — коллекция шляп. В свое время она представила десятки разных моделей в шоу "Светская жизнь": от легких соломенных для отдыха до более экстравагантных, созданных специально для светских выходов. Эти аксессуары давно стали "фишкой" Осадчей, ее узнаваемой подписью в любом образе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Несмотря на видимость большого количества одежды, телеведущая доказывает, что настоящий стиль не в количестве покупок, а в умении сочетать любимые вещи, которые подчеркивают индивидуальность.

Ранее мы писали о том, какую вещь удачно стилизовала в своем образе Даша Квиткова.

Также мы сообщали, какие трендовые джинсы этого сезона носит Вера Брежнева.

мода вещи звезды Екатерина Осадчая стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации