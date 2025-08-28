Відео
Головна Fashion Встигніть купити — 5 зимових речей, які вже всі шукають

Встигніть купити — 5 зимових речей, які вже всі шукають

Дата публікації: 28 серпня 2025 18:00
Зимові речі, які вже шукають модниці — встигніть придбати
Дівчина в светрі. Фото: Freepik

Щоб мати стильний і практичний сезонний гардероб, не потрібно чекати першого снігу чи різкого похолодання. Далекоглядність у цьому питанні допоможе вам уникнути паніки й водночас зекономити.

У Vogue розповіли про кілька речей, які варто купити вже зараз.

Базові речі, що знадобляться восени та взимку

Куртка

Туристична куртка, парка чи бомбер — найнадійніші союзники у холодний сезон. Вони захищають від вітру й дощу, але при цьому дозволяють мати стильний вигляд. Спробуйте носити парку не тільки з джинсами, а й з вечірньою сукнею — контраст зробить образ цікавим і сучасним.

Без куртки в холодний сезон не обійтися
Зимова куртка. Фото з Instagram

Сумка

Цього року особливий фокус на вінтажі. Якщо давно хотіли "полювання" на культові аксесуари, саме час придивитися до модних барахолок. Сумки з історією — наприклад, легендарна Chloé Paddington чи моделі у стилі боулінгу — знову на піку популярності. Вони додають образу характеру й не втрачають актуальності з роками.

Модель сумки з 2000-х, що повернулась в моду
Сумка Chloé Paddington. Фото з Instagram

Чоботи

Найкращі друзі прохолодного сезону — високі шкіряні чоботи, замшеві ботильйони з пряжками чи масивні байкерські. А ще варто звернути увагу на так звані "піратські" чоботи — саме їх обожнюють модниці з бездоганним відчуттям стилю.

Чоботи в так названому "піратському" стилі
Чоботи з пряжками. Фото з Instagram

Трикотаж

Жодна осінь чи зима не минає без теплого трикотажу. Цьогоріч у тренді светри з V-подібним вирізом і речі в смужку. Вони легко поєднуються з будь-чим: від джинсів і костюмних штанів до романтичних спідниць.

Светри, які легко поєднуються з будь-чим
Светр з V-подібним вирізом. Фото з Instagram

Денім

У світі джинсів правлять різні силуети: класика, мішкуваті моделі та прямі крої. Але особливу увагу цього сезону радять звернути на сірі джинси — вони повернулися до нас з початку 2000-х і зараз мають напрочуд сучасний вигляд.

Сірі джинси - базова річ будь-якого гардероба
Сірі джинси. Фото з Instagram

Такі інвестиції точно себе виправдають: ці речі не лише зігріють, а й допоможуть створювати образи, які мають актуальний вигляд і цієї зими, і ще багато сезонів поспіль.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
