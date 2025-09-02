Осіння класика — речі, які залишаються актуальними роками

Стильна дівчина. Фото: freepik.com

Час справді летить, і змінюється він не лише в календарі, а й у гардеробі. Щойно встигли звикнути до одного тренду — вже на горизонті новий. І якщо ви не з тих, хто готовий щоразу повністю перебудовувати шафу, то вихід є. Мода любить повторюватися, а деякі речі взагалі не виходять із гри. Саме вони і стають нашими "рятівниками", коли хочеться мати стильний вигляд, але без зайвих витрат.

Cosmopolitan розповів про такі речі більше.

Реклама

Читайте також:

Які речі завжди в тренді

Матеріали

Осінь має своїх фаворитів, і тут без сюрпризів: шкіра, замша та трикотаж. Це класика, яка кожного року знову в топі. Вони практичні, універсальні й завжди додають образу тієї самої атмосфери затишку й стилю. А якщо обирати базові відтінки, то носити такі речі можна не один сезон, змінюючи лише аксесуари.

Замшевий піджак. Фото з Instagram

Наприклад, замшевий піджак чудово пасує і до джинсів, і до суконь. Трикотажний светр можна комбінувати з будь-чим — від мініспідниці до класичних брюк. А шкіряна куртка вже давно стала тим самим must-have, без якого важко уявити осінь.

Кольори

Тут теж усе зрозуміло: коричневий, бордовий і сірий щороку залишаються головними героями осіннього гардеробу. Сірий — для затишних светрів і кардиганів, бордовий — для яскравих акцентів, а коричневий — для бази, яка ніколи не підведе.

Сірий кардиган. Фото з Instagram

Звісно, дизайнери час від часу підкидають нам несподівані відтінки, щоб освіжити класику. Але саме ця стабільна трійка завжди тримає планку.

Принти

Найпопулярніші варіанти: тартан, принт "принц Уельський" і гленчек. Вони мають стильний вигляд й не втрачають актуальності роками. А от з гусячою лапкою чи віші варто бути обережнішою — сьогодні вони на піку, а завтра вже ніхто не згадає. Тому краще ставити на перевірені варіанти й будувати на них образи.

Картата сорочка. Фото з Instagram

Картата сорочка — ідеальна річ для повсякденних луків. Її можна носити самостійно або накинути поверх футболки, створюючи ефект багатошаровості. А спідниця в клітинку одразу додає образу характеру — від шкільного preppy до дорослого й елегантного.

Раніше ми писали про те, що Катерина Осадча показала речі зі свого гардеробу.

Також ми повідомляли, які зимові речі модниці почали шукати вже зараз.