Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Класичні речі осені-2025 — стиль, що не старіє з часом

Класичні речі осені-2025 — стиль, що не старіє з часом

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 13:49
Осіння класика — речі, які залишаються актуальними роками
Стильна дівчина. Фото: freepik.com

Час справді летить, і змінюється він не лише в календарі, а й у гардеробі. Щойно встигли звикнути до одного тренду — вже на горизонті новий. І якщо ви не з тих, хто готовий щоразу повністю перебудовувати шафу, то вихід є. Мода любить повторюватися, а деякі речі взагалі не виходять із гри. Саме вони і стають нашими "рятівниками", коли хочеться мати стильний вигляд, але без зайвих витрат.

Cosmopolitan розповів про такі речі більше.

Реклама
Читайте також:

Які речі завжди в тренді

Матеріали

Осінь має своїх фаворитів, і тут без сюрпризів: шкіра, замша та трикотаж. Це класика, яка кожного року знову в топі. Вони практичні, універсальні й завжди додають образу тієї самої атмосфери затишку й стилю. А якщо обирати базові відтінки, то носити такі речі можна не один сезон, змінюючи лише аксесуари.

Замшевий піджак знадобиться не на один сезон
Замшевий піджак. Фото з Instagram

Наприклад, замшевий піджак чудово пасує і до джинсів, і до суконь. Трикотажний светр можна комбінувати з будь-чим — від мініспідниці до класичних брюк. А шкіряна куртка вже давно стала тим самим must-have, без якого важко уявити осінь.

Кольори

Тут теж усе зрозуміло: коричневий, бордовий і сірий щороку залишаються головними героями осіннього гардеробу. Сірий — для затишних светрів і кардиганів, бордовий — для яскравих акцентів, а коричневий — для бази, яка ніколи не підведе.

Сірий кардиган є базовою річчю гардеробу
Сірий кардиган. Фото з Instagram

Звісно, дизайнери час від часу підкидають нам несподівані відтінки, щоб освіжити класику. Але саме ця стабільна трійка завжди тримає планку.

Принти

Найпопулярніші варіанти: тартан, принт "принц Уельський" і гленчек. Вони мають стильний вигляд й не втрачають актуальності роками. А от з гусячою лапкою чи віші варто бути обережнішою — сьогодні вони на піку, а завтра вже ніхто не згадає. Тому краще ставити на перевірені варіанти й будувати на них образи.

Картата сорочка надійно закріпилась в серцях модниць
Картата сорочка. Фото з Instagram

Картата сорочка — ідеальна річ для повсякденних луків. Її можна носити самостійно або накинути поверх футболки, створюючи ефект багатошаровості. А спідниця в клітинку одразу додає образу характеру — від шкільного preppy до дорослого й елегантного.

Раніше ми писали про те, що Катерина Осадча показала речі зі свого гардеробу.

Також ми повідомляли, які зимові речі модниці почали шукати вже зараз.

мода одяг тренди речі стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації