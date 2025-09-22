Видео
Україна
Видео

Актриса Наталка Денисенко удивила необычной обувью

Актриса Наталка Денисенко удивила необычной обувью

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 09:19
Обувь Наталки Денисенко — туфли, которые всегда будут в центре внимания
Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko.

Украинская актриса Наталья Денисенко в очередной раз доказала, что не боится смелых экспериментов в моде. Для светского мероприятия звезда выбрала элегантный белый тотал-лук: длинное облегающее платье, вероятно от Zara, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ получился минималистичным, но очень выразительным — именно благодаря главному акценту, необычной обуви.

Сайт Новини.LIVE расскажет о ней больше.

Какой обувью удалось удивить Денисенко

Наталья появилась в туфлях с разделенными пальцами, которые сразу привлекли внимание гостей события. Такая анатомическая обувь полностью повторяет форму стопы и даже очерчивает пальцы, создавая эффект "второй кожи".

Наталка Денисенко показала стильне взуття
Денисенко в стильном образе. Фото из Instagram

Подобные модели уже давно используются в спортивной среде: существуют кроссовки для естественного бега, специальные варианты для фитнеса, водных видов спорта и кросс-тренировок. Теперь эта технология постепенно переходит и в мир повседневной моды, превращаясь в тренд, который уже подхватывают смелые модники.

Взуття для сміливих модників
Образ Денисенко. Фото из Instagram

Осень-2025 обещает быть сезоном нетривиальных решений, ведь уже вместо классических туфель и кроссовок в гардеробе появляются модели с разделенными пальцами. Они могут выглядеть несколько провокационно, однако именно благодаря этому становятся главной деталью образа.

Пример Наталки Денисенко показывает, что такую обувь легко интегрировать даже в изысканный вечерний лук, и она не будет выглядеть странно, а наоборот — добавит современности и уверенности.

Ранее мы писали о том, какой милый и женственный образ показала фанатам Линдси Лохан.

Также мы сообщали, что Вера Брежнева уже сделала ставку на эти брюки в этом сезоне.

мода тренды обувь Наталка Денисенко стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
