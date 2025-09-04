Видео
Главная Fashion Злата Огневич задает тренд — выбрала на осень ковбойские сапоги

Злата Огневич задает тренд — выбрала на осень ковбойские сапоги

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 13:07
Модный образ Златы Огневич — ковбойские сапоги в центре внимания
Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич снова показала, как сочетать женственность и модные тренды. В своем последнем образе она выглядела одновременно элегантно и расслабленно — настоящий микс стилей бохо и кэжуал.

Новым образом певица поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Трендовый образ от Златы Огневич на осень

На фото Злата предстала в легком коротком платье-комбинации молочного цвета с драпировкой на декольте. Сверху она накинула полупрозрачный кружевной кардиган с цветочным узором и расклешенными рукавами, что добавляет нежности и романтики образу. Платье при этом осталось минималистичным, без лишних деталей.

Злата Огнєвіч вміє дивувати зовнішнім виглядом
Стильный образ от Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Особую изюминку добавляют ковбойские сапоги. Они из светло-коричневой замши, что мягко сочетается с цветом волос и кожи певицы, и делают образ более динамичным. Скошенный каблук и немного расширенное голенище классически удлиняют ноги и добавляют уверенности.

Ковбойські чоботи в центрі уваги в образі Огнєвіч
Трендовые ковбойские сапоги. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ковбойские сапоги сейчас один из самых популярных трендов, и Злата показала, как их можно сочетать даже с нежными кружевными платьями. Добавим, что такая обувь универсальна и подходит не только к платьям, но и к джинсам или юбкам, поэтому становится настоящим мастхэвом гардероба.

Образ Златы Огневич — это урок того, как можно сочетать нежность с дерзостью, классику с трендами и выглядеть при этом стильно и естественно.

Ранее мы писали о том, какие трендовые брюки выбрала на эту осень Вера Брежнева.

Также мы сообщали, какие джинсы любит носить Дакота Джонсон.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
