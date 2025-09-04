Модний образ Злати Огнєвіч — ковбойські чоботи в центрі уваги

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч знову показала, як поєднувати жіночність і модні тренди. У своєму останньому образі вона мала водночас елегантний і розслаблений вигляд — справжній мікс стилів бохо та кежуал.

Новим образом співачка поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Трендовий образ від Злати Огнєвіч на осінь

На фото Злата постала у легкій короткій сукні-комбінації молочного кольору з драпіруванням на декольте. Зверху вона накинула напівпрозорий мереживний кардиган із квітковим візерунком і розкльошеними рукавами, що додає ніжності й романтики образу. Сукня при цьому лишилася мінімалістичною, без зайвих деталей.

Стильний образ від Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Особливу родзинку додають ковбойські чоботи. Вони зі світло-коричневої замші, що м’яко поєднується з кольором волосся і шкіри співачки, і роблять образ більш динамічним. Скошений каблук та трохи розширена халява класично подовжують ноги й додають впевненості.

Трендові ковбойські чоботи. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ковбойські чоботи зараз один із найпопулярніших трендів, і Злата показала, як їх можна поєднувати навіть із ніжними мереживними сукнями. Додамо, що таке взуття універсальне і пасує не лише до суконь, а й до джинсів чи спідниць, тож стає справжнім мастхевом гардероба.

Образ Злати Огнєвіч — це урок того, як можна поєднувати ніжність із зухвалістю, класику з трендами й мати при цьому стильний та природний вигляд.

