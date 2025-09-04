Відео
Головна Fashion Злата Огнєвіч задає тренд — обрала на осінь ковбойські чоботи

Злата Огнєвіч задає тренд — обрала на осінь ковбойські чоботи

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 13:07
Модний образ Злати Огнєвіч — ковбойські чоботи в центрі уваги
Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч знову показала, як поєднувати жіночність і модні тренди. У своєму останньому образі вона мала водночас елегантний і розслаблений вигляд — справжній мікс стилів бохо та кежуал.

Новим образом співачка поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Трендовий образ від Злати Огнєвіч на осінь

На фото Злата постала у легкій короткій сукні-комбінації молочного кольору з драпіруванням на декольте. Зверху вона накинула напівпрозорий мереживний кардиган із квітковим візерунком і розкльошеними рукавами, що додає ніжності й романтики образу. Сукня при цьому лишилася мінімалістичною, без зайвих деталей.

Злата Огнєвіч вміє дивувати зовнішнім виглядом
Стильний образ від Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Особливу родзинку додають ковбойські чоботи. Вони зі світло-коричневої замші, що м’яко поєднується з кольором волосся і шкіри співачки, і роблять образ більш динамічним. Скошений каблук та трохи розширена халява класично подовжують ноги й додають впевненості.

Ковбойські чоботи в центрі уваги в образі Огнєвіч
Трендові ковбойські чоботи. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ковбойські чоботи зараз один із найпопулярніших трендів, і Злата показала, як їх можна поєднувати навіть із ніжними мереживними сукнями. Додамо, що таке взуття універсальне і пасує не лише до суконь, а й до джинсів чи спідниць, тож стає справжнім мастхевом гардероба.

Образ Злати Огнєвіч — це урок того, як можна поєднувати ніжність із зухвалістю, класику з трендами й мати при цьому стильний та природний вигляд.

Раніше ми писали про те, які трендові штани обрала на цю осінь Віра Брежнєва.

Також ми повідомляли, які джинси любить носити Дакота Джонсон.

мода Злата Огневич тренди образ стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
