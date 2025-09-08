Кардиганы, которые выбирают модные блогеры осенью — топовые модели

Девушка в кардигане. Фото: Freepik

Есть одежда, которую смело можно назвать настоящим универсалом. Та, что одинаково удачно смотрится в любом цвете, нежно окутывает теплом и легко вписывается в десятки разных стилей. Наш ответ прост — кардиган. Он не только спасает от прохлады, но и добавляет в образ мягкой женственности. Недаром его носят и ценят уже много лет, а из моды он, видно, не выйдет еще очень долго.

Чтобы выбор был не просто удобным, но и модным, в Cosmopolitan рассказали, какие модели сейчас выбирают инфлюенсеры.

Главные модели кардиганов для осени-2025

Легкие кардиганы



Тонкие варианты отлично вписываются в casual-образы в духе конца нулевых. Их можно носить как отдельный верх или бросать поверх футболки, или топа для многослойных луков. Укороченные, на завязках или классические — каждый найдет свой любимый.

Легкий кардиган. Фото из Instagram

Красные акценты

Кардиган насыщенного красного цвета — это быстрый способ добавить энергии и яркости в любой аутфит. Дополните его несколькими деталями в тон: платок на сумке, яркий принт или украшения, чтобы образ получился до конца гармоничным.

Красный кардиган. Фото из Instagram

Хендмейд

Вязаные вручную или из маленьких мастерских — это всегда о тепле и душевности. Такой кардиган согревает не только физически, но и эмоционально, делая любой лук "домашним" и комфортным.

Вязаный кардиган. Фото из Instagram

Серый

Серый кардиган — это как белая рубашка в мире трикотажа: всегда уместен и легко комбинируется с чем угодно. А если хочется оригинальности, то выберите модель с запахом, капюшоном или молнией — тогда базовый элемент заиграет по-новому.

Серый кардиган. Фото из Instagram

В целом, кардиган — это та вещь, без которой не обойтись в холодный осенний день. Нужно лишь найти свой вариант и тогда не захотите расставаться с ним надолго.

