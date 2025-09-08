Кардигани, які обирають модні блогерки восени — топові моделі

Затишні кардигани, без яких не обійтися восени-2025
Є одяг, який сміливо можна назвати справжнім універсалом. Той, що однаково вдалий вигляд має в будь-якому кольорі, ніжно огортає теплом і легко вписується в десятки різних стилів. Наша відповідь проста — кардиган. Він не лише рятує від прохолоди, а й додає в образ м’якої жіночності. Недарма його носять і цінують уже багато років, а з моди він, видно, не вийде ще дуже довго.
Щоб вибір був не просто зручним, а й модним, в Cosmopolitan розповіли, які моделі зараз обирають інфлюенсери.
Головні моделі кардиганів для осені-2025
Легкі кардигани
Тонкі варіанти чудово вписуються в casual-образи у дусі кінця нульових. Їх можна носити як окремий верх або кидати поверх футболки чи топа для багатошарових луків. Укорочені, на зав’язках чи класичні — кожен знайде свій улюблений.
Червоні акценти
Кардиган насиченого червоного кольору — це швидкий спосіб додати енергії та яскравості в будь-який аутфіт. Доповніть його кількома деталями в тон: хустинка на сумці, яскравий принт чи прикраси, щоб образ вийшов до кінця гармонійним.
Хендмейд
В’язані вручну чи з маленьких майстерень — це завжди про тепло та душевність. Такий кардиган зігріває не тільки фізично, а й емоційно, роблячи будь-який лук "домашнім" і комфортним.
Сірий
Сірий кардиган — це як біла сорочка у світі трикотажу: завжди доречний і легко комбінується з будь-чим. А якщо хочеться оригінальності, то оберіть модель із запахом, капюшоном або блискавкою — тоді базовий елемент заграє по-новому.
В цілому, кардиган — це та річ, без якої не обійтися в холодний осінній день. Потрібно лише знайти свій варіант і тоді не захочете розлучатися з ним надовго.
