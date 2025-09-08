Відео
Головна Fashion Затишні кардигани, без яких не обійтися восени-2025

Затишні кардигани, без яких не обійтися восени-2025

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 18:00
Кардигани, які обирають модні блогерки восени — топові моделі
Дівчина в кардигані. Фото: Freepik

Є одяг, який сміливо можна назвати справжнім універсалом. Той, що однаково вдалий вигляд має в будь-якому кольорі, ніжно огортає теплом і легко вписується в десятки різних стилів. Наша відповідь проста — кардиган. Він не лише рятує від прохолоди, а й додає в образ м’якої жіночності. Недарма його носять і цінують уже багато років, а з моди він, видно, не вийде ще дуже довго.

Щоб вибір був не просто зручним, а й модним, в Cosmopolitan розповіли, які моделі зараз обирають інфлюенсери.

Читайте також:

Головні моделі кардиганів для осені-2025

Легкі кардигани

Тонкі варіанти чудово вписуються в casual-образи у дусі кінця нульових. Їх можна носити як окремий верх або кидати поверх футболки чи топа для багатошарових луків. Укорочені, на зав’язках чи класичні — кожен знайде свій улюблений.

Легкі кардигани нагадують дух нульових
Легкий кардиган. Фото з Instagram

Червоні акценти

Кардиган насиченого червоного кольору — це швидкий спосіб додати енергії та яскравості в будь-який аутфіт. Доповніть його кількома деталями в тон: хустинка на сумці, яскравий принт чи прикраси, щоб образ вийшов до кінця гармонійним.

Червоний кардиган може стати головним акцентом в образі
Червоний кардиган. Фото з Instagram

Хендмейд

В’язані вручну чи з маленьких майстерень — це завжди про тепло та душевність. Такий кардиган зігріває не тільки фізично, а й емоційно, роблячи будь-який лук "домашнім" і комфортним.

Трендовий кардиган, що знадобиться цієї осені
В'язаний кардиган. Фото з Instagram

Сірий

Сірий кардиган — це як біла сорочка у світі трикотажу: завжди доречний і легко комбінується з будь-чим. А якщо хочеться оригінальності, то оберіть модель із запахом, капюшоном або блискавкою — тоді базовий елемент заграє по-новому.

Сірий кардиган можна носити з будь-чим
Сірий кардиган. Фото з Instagram

В цілому, кардиган — це та річ, без якої не обійтися в холодний осінній день. Потрібно лише знайти свій варіант і тоді не захочете розлучатися з ним надовго.

Раніше ми писали про те, який трендовий светр варто носити цієї осені.

Також ми повідомляли про базові речі, які майже ніколи не виходять з моди в холодну пору року.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
