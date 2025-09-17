Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Обувь сезона — самые стильные кроссовки осени-2025

Обувь сезона — самые стильные кроссовки осени-2025

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 09:19
Осенние кроссовки-2025 — стильные модели, которые в тренде
Девушка в кроссовках. Фото: freepik.com

В 2025 году кроссовки окончательно доказали, что они не просто удобная обувь, а настоящий символ стиля. Они везде — в стритстайл-луках, на модных подиумах, в коллекциях самых известных брендов. И в этом сезоне выбор настолько разнообразен, что каждый найдет свою идеальную пару. Ведь кроссовки стали универсальным ключом к любому образу.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Модные женские кроссовки 2025 года

Кроссовки на резиновой подошве

Прочные, выносливые и максимально практичные. Именно такие модели снова в тренде. The Row уже несколько сезонов создает культовые пары из канвы, а Gabriela Hearst показала обновленный вариант на подиуме. Если хочется готовое решение, то обратите внимание на Nike Killshot 2 или adidas Samba в новых цветах.

Культові кросівки, що отримали оновлений вигляд
Gabriela Hearst осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Классические белые

Белые кроссовки — вечная классика, но сейчас они на пике популярности. Натали Портман недавно появилась в Нью-Йорке в простых Keds, а Prada выпустила роскошную пару с эффектом "состаренной" кожи. Чем проще — тем стильнее. Они одинаково хорошо работают и с джинсами, и с платьем.

Білі кросівки завжди будуть в тренді
Натали Портман в белых кроссовках. Фото: Vogue

Боксерские высокие

Настоящая неожиданность этого сезона. Celine и Polo Ralph Lauren вернули боксерские силуэты, сделав их must-have для тех, кто любит эксперименты. Высокие кроссовки круто смотрятся с объемными вещами и широкими брюками. Это тренд для смелых.

Боксерські високі кросівки підійдуть сміливим жінкам
Celine осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Красные акценты

Если хочется сразу выделиться — берите красные. Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски и Оливия Родриго уже носят их в повседневных луках.

Червоні кросівки чудово впишуться скрізь
Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

Самые популярные — беговые модели от Nike, Puma и adidas, а также люксовые варианты, такие как замшевые Dries Van Noten в глубоком вишневом цвете, выглядят невероятно.

Ранее мы писали о том, в каком новом стиле кроссовки сейчас будут носить все.

Также мы сообщали об актуальных обувных трендах этого сезона.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации