Осенние кроссовки-2025 — стильные модели, которые в тренде

Девушка в кроссовках. Фото: freepik.com

В 2025 году кроссовки окончательно доказали, что они не просто удобная обувь, а настоящий символ стиля. Они везде — в стритстайл-луках, на модных подиумах, в коллекциях самых известных брендов. И в этом сезоне выбор настолько разнообразен, что каждый найдет свою идеальную пару. Ведь кроссовки стали универсальным ключом к любому образу.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Модные женские кроссовки 2025 года

Кроссовки на резиновой подошве

Прочные, выносливые и максимально практичные. Именно такие модели снова в тренде. The Row уже несколько сезонов создает культовые пары из канвы, а Gabriela Hearst показала обновленный вариант на подиуме. Если хочется готовое решение, то обратите внимание на Nike Killshot 2 или adidas Samba в новых цветах.

Gabriela Hearst осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Классические белые

Белые кроссовки — вечная классика, но сейчас они на пике популярности. Натали Портман недавно появилась в Нью-Йорке в простых Keds, а Prada выпустила роскошную пару с эффектом "состаренной" кожи. Чем проще — тем стильнее. Они одинаково хорошо работают и с джинсами, и с платьем.

Натали Портман в белых кроссовках. Фото: Vogue

Боксерские высокие

Настоящая неожиданность этого сезона. Celine и Polo Ralph Lauren вернули боксерские силуэты, сделав их must-have для тех, кто любит эксперименты. Высокие кроссовки круто смотрятся с объемными вещами и широкими брюками. Это тренд для смелых.

Celine осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Красные акценты

Если хочется сразу выделиться — берите красные. Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски и Оливия Родриго уже носят их в повседневных луках.

Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

Самые популярные — беговые модели от Nike, Puma и adidas, а также люксовые варианты, такие как замшевые Dries Van Noten в глубоком вишневом цвете, выглядят невероятно.

Ранее мы писали о том, в каком новом стиле кроссовки сейчас будут носить все.

Также мы сообщали об актуальных обувных трендах этого сезона.