Главная Fashion Кроссовки в стиле balletcore — модный тренд осени-2025

Кроссовки в стиле balletcore — модный тренд осени-2025

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 18:09
Кроссовки balletcore — модная революция в мире обуви
Кроссовки balletcore. Фото: кадр из видео

Пришло время обновить гардероб и добавить в него что-то по-настоящему стильное. Если ищете комфорт и изящество одновременно, обязательно обратите внимание на кроссовки-балетки — они уже покорили Instagram и точно станут вашим фаворитом среди обуви на межсезонье.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Эта обувь сочетает легкую подошву кроссовок, которая амортизирует и не давит, с изящным верхом балеток — иногда с лентами или ремешками. На вид она более элегантная, чем обычные кроссовки, но значительно удобнее классических балеток. Интересно, что дизайнеры показали свои версии на FW'25, подтвердив, что тренд balletcore еще далеко не сдает позиций.

Новий погляд у світі взуття на звичайні кросівки
Стильные кроссовки. Фото из Instagram

Признаем, что это идеальное сочетание двух любимых стилей последних сезонов: ретрокедов и балетной эстетики. Мы видим, что мода окончательно сделала ставку на комфорт, и кроссовки-балетки —  отличный пример того, как удобство можно подать стильно.

К тому же, они чрезвычайно универсальны: их можно носить на прогулку, в офис со свободным дресс-кодом или даже на романтический ужин.

Кросівки, що впишуться в будь-який дрес-код
Кроссовки balletcore. Фото из Instagram

Самые популярные сочетания:

  • со свитером, шортами и трендовой сумкой;
  • с юбкой плиссе, tank-топом и хитовыми очками;
  • с бермудами, кардиганом и аксессуарами в главных цветах осени-2025.

Одним словом, такие кросовки не только удобны, но и добавляют образу легкости и изящества. Осень-2025 точно будет их эрой.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
