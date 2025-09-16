Кроссовки balletcore — модная революция в мире обуви

Кроссовки balletcore. Фото: кадр из видео

Пришло время обновить гардероб и добавить в него что-то по-настоящему стильное. Если ищете комфорт и изящество одновременно, обязательно обратите внимание на кроссовки-балетки — они уже покорили Instagram и точно станут вашим фаворитом среди обуви на межсезонье.

Какая обувь стала хитом сезона

Эта обувь сочетает легкую подошву кроссовок, которая амортизирует и не давит, с изящным верхом балеток — иногда с лентами или ремешками. На вид она более элегантная, чем обычные кроссовки, но значительно удобнее классических балеток. Интересно, что дизайнеры показали свои версии на FW'25, подтвердив, что тренд balletcore еще далеко не сдает позиций.

Признаем, что это идеальное сочетание двух любимых стилей последних сезонов: ретрокедов и балетной эстетики. Мы видим, что мода окончательно сделала ставку на комфорт, и кроссовки-балетки — отличный пример того, как удобство можно подать стильно.

К тому же, они чрезвычайно универсальны: их можно носить на прогулку, в офис со свободным дресс-кодом или даже на романтический ужин.

Самые популярные сочетания:

со свитером, шортами и трендовой сумкой;

с юбкой плиссе, tank-топом и хитовыми очками;

с бермудами, кардиганом и аксессуарами в главных цветах осени-2025.

Одним словом, такие кросовки не только удобны, но и добавляют образу легкости и изящества. Осень-2025 точно будет их эрой.

