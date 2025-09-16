Кросівки balletcore — модна революція у світі взуття

Кросівки balletcore. Фото: кадр з відео

Настав час оновити гардероб і додати до нього щось по-справжньому стильне. Якщо шукаєте комфорт і витонченість одночасно, обов’язково зверніть увагу на кросівки-балетки — вони вже підкорили Instagram і точно стануть вашим фаворитом серед взуття на міжсезоння.

Яке взуття стало хітом сезону

Це взуття поєднує легку підошву кросівок, яка амортизує і не тисне, з витонченим верхом балеток — іноді зі стрічками або ремінцями. На вигляд воно більш елегантне, ніж звичайні кросівки, але значно зручніше за класичні балетки. Цікаво, що дизайнери показали свої версії на FW’25, підтвердивши, що тренд balletcore ще далеко не здає позицій.

Стильні кросівки. Фото з Instagram

Визнаємо, що це ідеальне поєднання двох улюблених стилів останніх сезонів: ретрокедів і балетної естетики. Ми бачимо, що мода остаточно зробила ставку на комфорт, і кросівки-балетки — чудовий приклад того, як зручність можна подати стильно.

До того ж вони надзвичайно універсальні: їх можна носити на прогулянку, в офіс із вільним дрес-кодом або навіть на романтичну вечерю.

Кросівки balletcore. Фото з Instagram

Найпопулярніші поєднання:

зі светром, шортами та трендовою сумкою;

зі спідницею плісе, tank-топом і хітовими окулярами;

з бермудами, кардиганом і аксесуарами у головних кольорах осені-2025.

Одним словом, ці кросівки не лише зручні, а й додають образу легкості та витонченості. Осінь-2025 точно буде їхньою ерою.

