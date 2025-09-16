Відео
Головна Fashion Кросівки в стилі balletcore — модний тренд осені-2025

Кросівки в стилі balletcore — модний тренд осені-2025

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 18:09
Кросівки balletcore — модна революція у світі взуття
Кросівки balletcore. Фото: кадр з відео

Настав час оновити гардероб і додати до нього щось по-справжньому стильне. Якщо шукаєте комфорт і витонченість одночасно, обов’язково зверніть увагу на кросівки-балетки — вони вже підкорили Instagram і точно стануть вашим фаворитом серед взуття на міжсезоння.

Про це пише Cosmopolitan.

Читайте також:

Яке взуття стало хітом сезону

Це взуття поєднує легку підошву кросівок, яка амортизує і не тисне, з витонченим верхом балеток — іноді зі стрічками або ремінцями. На вигляд воно більш елегантне, ніж звичайні кросівки, але значно зручніше за класичні балетки. Цікаво, що дизайнери показали свої версії на FW’25, підтвердивши, що тренд balletcore ще далеко не здає позицій.

Новий погляд у світі взуття на звичайні кросівки
Стильні кросівки. Фото з Instagram

Визнаємо, що це ідеальне поєднання двох улюблених стилів останніх сезонів: ретрокедів і балетної естетики. Ми бачимо, що мода остаточно зробила ставку на комфорт, і кросівки-балетки — чудовий приклад того, як зручність можна подати стильно.

До того ж вони надзвичайно універсальні: їх можна носити на прогулянку, в офіс із вільним дрес-кодом або навіть на романтичну вечерю.

Кросівки, що впишуться в будь-який дрес-код
Кросівки balletcore. Фото з Instagram

Найпопулярніші поєднання:

  • зі светром, шортами та трендовою сумкою;
  • зі спідницею плісе, tank-топом і хітовими окулярами;
  • з бермудами, кардиганом і аксесуарами у головних кольорах осені-2025.

Одним словом, ці кросівки не лише зручні, а й додають образу легкості та витонченості. Осінь-2025 точно буде їхньою ерою.

Раніше ми писали про культові кросівки 90-х, що захочуть собі всі цього сезону.

Також ми повідомляли, якого кольору кросівки є найбільш універсальним вибором в 2025 році.

мода тренди взуття стиль кросівки
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
