Осінні кросівки-2025 — стильні моделі, що у тренді

Дівчина в кросівках. Фото: freepik.com

У 2025 році кросівки остаточно довели, що вони не просто зручне взуття, а справжній символ стилю. Вони скрізь — у стрітстайл-луках, на модних подіумах, у колекціях найвідоміших брендів. І цього сезону вибір настільки різноманітний, що кожен знайде свою ідеальну пару. Адже кросівки стали універсальним ключем до будь-якого образу.

Про це пише Vogue.

Модні жіночі кросівки 2025

Кросівки на гумовій підошві

Міцні, витривалі та максимально практичні. Саме такі моделі знову в тренді. The Row уже кілька сезонів створює культові пари з канви, а Gabriela Hearst показала оновлений варіант на подіумі. Якщо хочеться готове рішення, то зверніть увагу на Nike Killshot 2 чи adidas Samba у нових кольорах.

Gabriela Hearst осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Класичні білі

Білі кросівки — вічна класика, але зараз вони на піку популярності. Наталі Портман нещодавно з’явилася у Нью-Йорку в простих Keds, а Prada випустила розкішну пару з ефектом "зістареної" шкіри. Чим простіші — тим стильніші. Вони однаково добре працюють і з джинсами, і з сукнею.

Наталі Портман в білих кросівках. Фото: Vogue

Боксерські високі

Справжня несподіванка цього сезону. Celine і Polo Ralph Lauren повернули боксерські силуети, зробивши їх must-have для тих, хто любить експерименти. Високі кросівки мають крутий вигляд з об’ємними речами та широкими штанами. Це тренд для сміливих.

Celine осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Червоні акценти

Якщо хочеться одразу виділитися — беріть червоні. Джіджі Гадід, Емілі Ратаковскі й Олівія Родріґо вже носять їх у повсякденних луках.

Емілі Ратаковські. Фото: Vogue

Найпопулярніші — бігові моделі від Nike, Puma та adidas, а також люксові варіанти, як-от замшеві Dries Van Noten у глибокому вишневому кольорі, мають неймовірний вигляд.

