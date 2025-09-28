Самая модная сумка этой осени — любимая модель знаменитостей

Воплощение дерзости — сумка, что неожиданно ворвалась в тренды
Хотя и в моде минимализм, неожиданно трендовой стала модель сумки с совершенно противоположным вайбом. Снова популярность набирают большие форматы, которые задают настроение этого сезона. В них можно поместить все, что необходимо — стильно и практично.
Об этом пишет Vogue.
Самая модная сумка этой осени
Большие сумки имеют свой особый шарм. Они способны вместить все: от косметички до книг или даже сменной обуви. К счастью для тех, кто постоянно носит с собой много вещей, такие модели возвращаются в моду этой осенью. Они уверенно стали конкурентами "тихой роскоши", придя на замену минимализму и сдержанности.
Одним из самых ярких примеров такой тенденции стала сумка Gucci Giglio Tote. Она дебютировала на показе Gucci Cruise 2026 и мгновенно завоевала расположение модниц. Эта сумка имеет гипертрофированные пропорции и несколько отсылает к эстетике нулевых через акцентированный логотип.
Giglio уже есть среди любимых моделей знаменитой актрисы и модели Сьюки Уотерхаус. Недавно она появилась в повседневном образе с новой трендовой сумкой, чем подтвердила ее статусность. А вот Дакота Джонсон носит ее как спортивную сумку, доказывая, что это — то, что нужно для городского ритма жизни.
Главное преимущество Gucci Giglio да и вообще больших сумок — многофункциональность. Это может быть удобным дорожным аксессуаром, шопером для ежедневных дел или элегантным дополнением образа. Большие сумки — это воплощение свободы, дерзости и практичности.
