Самая модная сумка этой осени — любимая модель знаменитостей

Трендовая сумка этой осени. Фото: Instagram

Хотя и в моде минимализм, неожиданно трендовой стала модель сумки с совершенно противоположным вайбом. Снова популярность набирают большие форматы, которые задают настроение этого сезона. В них можно поместить все, что необходимо — стильно и практично.

Об этом пишет Vogue.

Самая модная сумка этой осени

Большие сумки имеют свой особый шарм. Они способны вместить все: от косметички до книг или даже сменной обуви. К счастью для тех, кто постоянно носит с собой много вещей, такие модели возвращаются в моду этой осенью. Они уверенно стали конкурентами "тихой роскоши", придя на замену минимализму и сдержанности.

Большая сумка. Фото: Instagram

Одним из самых ярких примеров такой тенденции стала сумка Gucci Giglio Tote. Она дебютировала на показе Gucci Cruise 2026 и мгновенно завоевала расположение модниц. Эта сумка имеет гипертрофированные пропорции и несколько отсылает к эстетике нулевых через акцентированный логотип.

Сумка Gucci Giglio Tote. Фото: Instagram

Giglio уже есть среди любимых моделей знаменитой актрисы и модели Сьюки Уотерхаус. Недавно она появилась в повседневном образе с новой трендовой сумкой, чем подтвердила ее статусность. А вот Дакота Джонсон носит ее как спортивную сумку, доказывая, что это — то, что нужно для городского ритма жизни.

Образ модели Сьюки Уотерхаус с сумкой Gucci Giglio Tote. Фото: Instagram

Главное преимущество Gucci Giglio да и вообще больших сумок — многофункциональность. Это может быть удобным дорожным аксессуаром, шопером для ежедневных дел или элегантным дополнением образа. Большие сумки — это воплощение свободы, дерзости и практичности.

