Главная Fashion Воплощение дерзости — сумка, что неожиданно ворвалась в тренды

Воплощение дерзости — сумка, что неожиданно ворвалась в тренды

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 09:19
Самая модная сумка этой осени — любимая модель знаменитостей
Трендовая сумка этой осени. Фото: Instagram

Хотя и в моде минимализм, неожиданно трендовой стала модель сумки с совершенно противоположным вайбом. Снова популярность набирают большие форматы, которые задают настроение этого сезона. В них можно поместить все, что необходимо — стильно и практично.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Самая модная сумка этой осени

Большие сумки имеют свой особый шарм. Они способны вместить все: от косметички до книг или даже сменной обуви. К счастью для тех, кто постоянно носит с собой много вещей, такие модели возвращаются в моду этой осенью. Они уверенно стали конкурентами "тихой роскоши", придя на замену минимализму и сдержанности.

Чому в моді сумка Gucci Giglio Tote
Большая сумка. Фото: Instagram

Одним из самых ярких примеров такой тенденции стала сумка Gucci Giglio Tote. Она дебютировала на показе Gucci Cruise 2026 и мгновенно завоевала расположение модниц. Эта сумка имеет гипертрофированные пропорции и несколько отсылает к эстетике нулевых через акцентированный логотип.

Чому в моді сумка Gucci Giglio Tote
Сумка Gucci Giglio Tote. Фото: Instagram

Giglio уже есть среди любимых моделей знаменитой актрисы и модели Сьюки Уотерхаус. Недавно она появилась в повседневном образе с новой трендовой сумкой, чем подтвердила ее статусность. А вот Дакота Джонсон носит ее как спортивную сумку, доказывая, что это — то, что нужно для городского ритма жизни.

Чому в моді сумка Gucci Giglio Tote
Образ модели Сьюки Уотерхаус с сумкой Gucci Giglio Tote. Фото: Instagram

Главное преимущество Gucci Giglio да и вообще больших сумок — многофункциональность. Это может быть удобным дорожным аксессуаром, шопером для ежедневных дел или элегантным дополнением образа. Большие сумки — это воплощение свободы, дерзости и практичности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в моде осенью снова будет сумка-почтальонка. Она добавляет образам необычного шарма.

Также мы рассказывали о том, какие модели сумок будут трендовыми в этом сезоне — элегантные и нежные.

Ульяна Вербицкая
Автор:
Ульяна Вербицкая
