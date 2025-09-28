Відео
Україна
Втілення зухвалості — сумка, що неочікувано ввірвалась у тренди

Втілення зухвалості — сумка, що неочікувано ввірвалась у тренди

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 09:19
Наймодніша сумка цієї осені — улюблена модель знаменитостей
Трендова сумка цієї осені. Фото: Instagram

Хоча й у моді мінімалізм, неочікувано трендовою стала модель сумки із зовсім протилежним вайбом. Знову популярності набирають великі формати, які задають настрій цього сезону. В них можна помістити все, що необхідно — стильно та практично.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Наймодніша сумка цієї осені

Великі сумки мають свій особливий шарм. Вони здатні вмістити все: від косметички до книг чи навіть змінного взуття. На щастя для тих, хто постійно носить з собою багато речей, такі моделі повертаються в моду цієї осені. Вони впевнено стали конкурентами "тихій розкоші", прийшовши на заміну мінімалізму та стриманості.

Чому в моді сумка Gucci Giglio Tote
Велика сумка. Фото: Instagram

Одним з найяскравіших прикладів такої тенденції стала сумка Gucci Giglio Tote. Вона дебютувала на показі Gucci Cruise 2026 та миттєво завоювала прихильність модниць. Ця сумка має гіпертрофовані пропорції та дещо відсилає до естетики нульових через акцентований логотип.

Чому в моді сумка Gucci Giglio Tote
Сумка Gucci Giglio Tote. Фото: Instagram

Giglio вже є серед улюблених моделей знаменитої акторки та моделі Сьюкі Вотергаус. Нещодавно вона з'явилася у повсякденному образі з новою трендовою сумкою, чим підтвердила її статусність. А от Дакота Джонсон носить її як спортивну сумку, доводячи, що це — те, що треба для міського ритму життя.

Чому в моді сумка Gucci Giglio Tote
Образ моделі Сьюкі Вотергаус з сумкою Gucci Giglio Tote. Фото: Instagram

Головна перевага Gucci Giglio та й загалом великих сумок — багатофункціональність. Це може бути зручним дорожнім аксесуаром, шопером для щоденних справ чи елегантним доповненням образу. Великі сумки — це втілення свободи, зухвалості та практичності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в моді восени знову буде сумка-листоноша. Вона додає образам незвичного шарму.

Також ми розповідали про те, які моделі сумок будуть трендовими цього сезону — елегантні та ніжні.

мода знаменитості тренди сумки стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
