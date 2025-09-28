Наймодніша сумка цієї осені — улюблена модель знаменитостей

Трендова сумка цієї осені. Фото: Instagram

Хоча й у моді мінімалізм, неочікувано трендовою стала модель сумки із зовсім протилежним вайбом. Знову популярності набирають великі формати, які задають настрій цього сезону. В них можна помістити все, що необхідно — стильно та практично.

Наймодніша сумка цієї осені

Великі сумки мають свій особливий шарм. Вони здатні вмістити все: від косметички до книг чи навіть змінного взуття. На щастя для тих, хто постійно носить з собою багато речей, такі моделі повертаються в моду цієї осені. Вони впевнено стали конкурентами "тихій розкоші", прийшовши на заміну мінімалізму та стриманості.

Велика сумка. Фото: Instagram

Одним з найяскравіших прикладів такої тенденції стала сумка Gucci Giglio Tote. Вона дебютувала на показі Gucci Cruise 2026 та миттєво завоювала прихильність модниць. Ця сумка має гіпертрофовані пропорції та дещо відсилає до естетики нульових через акцентований логотип.

Сумка Gucci Giglio Tote. Фото: Instagram

Giglio вже є серед улюблених моделей знаменитої акторки та моделі Сьюкі Вотергаус. Нещодавно вона з'явилася у повсякденному образі з новою трендовою сумкою, чим підтвердила її статусність. А от Дакота Джонсон носить її як спортивну сумку, доводячи, що це — те, що треба для міського ритму життя.

Образ моделі Сьюкі Вотергаус з сумкою Gucci Giglio Tote. Фото: Instagram

Головна перевага Gucci Giglio та й загалом великих сумок — багатофункціональність. Це може бути зручним дорожнім аксесуаром, шопером для щоденних справ чи елегантним доповненням образу. Великі сумки — це втілення свободи, зухвалості та практичності.

