Культова сумка Paddington з 2000-х в тренді — модна легенда

Сумка Paddington. Фото: кадр з відео

В Chloé вирішили зіграти на найсильнішій карті — пам’яті. На показі осінь-зима 2025/26 у Парижі на подіум вийшла сумка, яка колись зробила справжню революцію в моді: Paddington. Минуло майже 20 років, але ефект виявився тим самим — захоплення, ностальгія й черги з охочих отримати культовий аксесуар.

Новини.LIVE розповість про цю сумку більше.

Реклама

Читайте також:

Чому саме ця сумка знову на хвилі популярності

Paddington вперше з’явилася у 2005 році завдяки Фібі Файло, яка тоді керувала Chloé. У час, коли люкс асоціювався з бездоганною елегантністю Hermès чи Chanel, ця сумка мала незвичний вигляд: важка, трохи груба, з масивним замком майже у пів кіло. Вона ламала правила і саме цим підкорила серця.

Через кілька років сумка зникла з обігу: занадто впізнавана, занадто важка, занадто "з нульових". Але свій слід вона залишила — один з екземплярів Paddington зберігається у лондонському музеї V&A як символ епохи.

Друге життя сумки у 2025-му

Новий інтерес прокинувся завдяки TikTok і платформам із перепродажу: Generation Z відкрила для себе "ікону нульових", а ціни на вінтажні моделі різко злетіли. І Chloé вирішила не чекати. Чемена Камалі, нова креативна директорка (і колишня стажерка Фібі Файло), повернула сумку в колекції осінь-зима 2025/26. Форма, кільця, замок — усе знайоме, але тепер адаптоване: легші матеріали, зручніша конструкція. Уже у вересні відбудеться офіційний реліз, а охочі вже можуть записатися у список очікування.

Сьогодні мода активно переосмислює архіви. Вінтаж, секонд-хенд, відповідальне споживання — усе це тренди часу. Тож повернення Paddington є не випадковістю, а продуманим кроком.

Раніше ми писали про те, яка сумка, що носили ще 15 років тому, знову в модному топі.

Також ми повідомляли, на який колір сумки звернути особливу увагу цього сезону.