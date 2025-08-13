Відео
Головна Fashion Сумка, що нагадує пакет з магазину — новий хіт від Balenciaga

Сумка, що нагадує пакет з магазину — новий хіт від Balenciaga

Дата публікації: 13 серпня 2025 09:19
Модна сумка за сотні євро у вигляді пакета — новинка від Balenciaga
Сумка від Balenciaga. Фото: balenciaga.com

Відомий бренд Balenciaga знову взявся дивувати світ моди. Цього разу бренд випустив сумку Marché Packable Tote Bag Medium, яка на вигляд майже як звичайний пакет із супермаркету — тільки з цінником у 775 фунтів стерлінгів.

Новини.LIVE розповість про цю дивну сумку більше.

Читайте також:

Сумка з незвичайним дизайном від Balenciaga

На перший погляд, нічого особливого: простий шопер із двома ручками та логотипом на передній частині. Але це не поліетилен, а поліамід та ультраміцний Dyneema, який витримує до 10 кг. Дизайнери навіть додали штучні зім’яті складки, щоб новенька сумка мала вигляд такої, що "пожила" свого часу.

На сумці надруковані адреси паризьких бутиків Balenciaga та сайт бренду. Усередині є кишеня, а сам виріб можна скласти у компактний чохол. І хоча бренд родом з Іспанії, виробляють аксесуар в Італії.

Стильний аксесуар від Balenciaga, що вразив дизайном
Новинка серед сумок. Фото: balenciaga.com

У соцмережах уже киплять обговорення: одні дивуються, інші жартують, а хтось зізнається, що готовий віддати таку суму за модний жарт. Тим паче це не перший гучний крок Balenciaga. Минулого місяця вони продавали "зношені" кросівки у колаборації з Puma за 520 фунтів стерлінгів, тоді як майже ідентична модель Puma коштувала 55.

Для кого ця річ може підійти

Шанувальникам хайп-моди, які цінують унікальні та провокаційні речі. Також колекціонерам Balenciaga — як ще один яскравий пункт у колекції. Буде вдалий вибір і для любителів міського стилю, яким потрібен зручний шопер із запасом міцності. Ще на цю сумку варто звернути увагу тим, хто хоче викликати емоцію, адже ця сумка точно не залишить байдужими перехожих.

Сумка від Balenciaga, на яку варто звернути увагу
Сумка. Фото: balenciaga.com

І хоч 775 фунтів стерлінгів (приблизно 38 000 гривень) за "пакет" звучить як жарт, у світі моди подібні речі часто стають культовими й навіть дорожчають з часом. 

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
