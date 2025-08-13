Модная сумка за сотни евро в виде пакета — новинка от Balenciaga

Сумка от Balenciaga. Фото: balenciaga.com

Известный бренд Balenciaga снова взялся удивлять мир моды. На этот раз бренд выпустил сумку Marché Packable Tote Bag Medium, которая выглядит почти как обычный пакет из супермаркета — только с ценником в 775 фунтов стерлингов.

Новини.LIVE расскажет об этой странной сумке больше.

Сумка с необычным дизайном от Balenciaga

На первый взгляд, ничего особенного: простой шопер с двумя ручками и логотипом на передней части. Но это не полиэтилен, а полиамид и ультрапрочный Dyneema, который выдерживает до 10 кг. Дизайнеры даже добавили искусственные смятые складки, чтобы новенькая сумка выглядела "пожившей" своего времени.

На сумке напечатаны адреса парижских бутиков Balenciaga и сайт бренда. Внутри есть карман, а само изделие можно сложить в компактный чехол. И хотя бренд родом из Испании, производят аксессуар в Италии.

Новинка среди сумок. Фото: balenciaga.com

В соцсетях уже кипят обсуждения: одни удивляются, другие шутят, а кто-то признается, что готов отдать такую сумму за модную шутку. Тем более это не первый громкий шаг Balenciaga. В прошлом месяце они продавали "изношенные" кроссовки в коллаборации с Puma за 520 фунтов стерлингов, тогда как почти идентичная модель Puma стоила 55.

Для кого эта вещь может подойти

Поклонникам хайп-моды, которые ценят уникальные и провокационные вещи. Также коллекционерам Balenciaga — как еще один яркий пункт в коллекции. Будет удачный выбор и для любителей городского стиля, которым нужен удобный шопер с запасом прочности. Еще на эту сумку стоит обратить внимание тем, кто хочет вызвать эмоцию, ведь эта сумка точно не оставит равнодушными прохожих.

Сумка. Фото: balenciaga.com

И хоть 775 фунтов стерлингов (примерно 38 000 гривен) за "пакет" звучит как шутка, в мире моды подобные вещи часто становятся культовыми и даже дорожают со временем.

