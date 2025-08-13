Модная сумка за сотни евро в виде пакета — новинка от Balenciaga

Сумка, напоминающая пакет из магазина — новый хит от Balenciaga
Известный бренд Balenciaga снова взялся удивлять мир моды. На этот раз бренд выпустил сумку Marché Packable Tote Bag Medium, которая выглядит почти как обычный пакет из супермаркета — только с ценником в 775 фунтов стерлингов.
Сумка с необычным дизайном от Balenciaga
На первый взгляд, ничего особенного: простой шопер с двумя ручками и логотипом на передней части. Но это не полиэтилен, а полиамид и ультрапрочный Dyneema, который выдерживает до 10 кг. Дизайнеры даже добавили искусственные смятые складки, чтобы новенькая сумка выглядела "пожившей" своего времени.
На сумке напечатаны адреса парижских бутиков Balenciaga и сайт бренда. Внутри есть карман, а само изделие можно сложить в компактный чехол. И хотя бренд родом из Испании, производят аксессуар в Италии.
В соцсетях уже кипят обсуждения: одни удивляются, другие шутят, а кто-то признается, что готов отдать такую сумму за модную шутку. Тем более это не первый громкий шаг Balenciaga. В прошлом месяце они продавали "изношенные" кроссовки в коллаборации с Puma за 520 фунтов стерлингов, тогда как почти идентичная модель Puma стоила 55.
Для кого эта вещь может подойти
Поклонникам хайп-моды, которые ценят уникальные и провокационные вещи. Также коллекционерам Balenciaga — как еще один яркий пункт в коллекции. Будет удачный выбор и для любителей городского стиля, которым нужен удобный шопер с запасом прочности. Еще на эту сумку стоит обратить внимание тем, кто хочет вызвать эмоцию, ведь эта сумка точно не оставит равнодушными прохожих.
И хоть 775 фунтов стерлингов (примерно 38 000 гривен) за "пакет" звучит как шутка, в мире моды подобные вещи часто становятся культовыми и даже дорожают со временем.
