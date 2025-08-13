Видео
Главная Fashion Сумка, напоминающая пакет из магазина — новый хит от Balenciaga

Сумка, напоминающая пакет из магазина — новый хит от Balenciaga

Дата публикации 13 августа 2025 09:19
Модная сумка за сотни евро в виде пакета — новинка от Balenciaga
Сумка от Balenciaga. Фото: balenciaga.com

Известный бренд Balenciaga снова взялся удивлять мир моды. На этот раз бренд выпустил сумку Marché Packable Tote Bag Medium, которая выглядит почти как обычный пакет из супермаркета — только с ценником в 775 фунтов стерлингов.

Новини.LIVE расскажет об этой странной сумке больше.

Сумка с необычным дизайном от Balenciaga

На первый взгляд, ничего особенного: простой шопер с двумя ручками и логотипом на передней части. Но это не полиэтилен, а полиамид и ультрапрочный Dyneema, который выдерживает до 10 кг. Дизайнеры даже добавили искусственные смятые складки, чтобы новенькая сумка выглядела "пожившей" своего времени.

На сумке напечатаны адреса парижских бутиков Balenciaga и сайт бренда. Внутри есть карман, а само изделие можно сложить в компактный чехол. И хотя бренд родом из Испании, производят аксессуар в Италии.

Стильний аксесуар від Balenciaga, що вразив дизайном
Новинка среди сумок. Фото: balenciaga.com

В соцсетях уже кипят обсуждения: одни удивляются, другие шутят, а кто-то признается, что готов отдать такую сумму за модную шутку. Тем более это не первый громкий шаг Balenciaga. В прошлом месяце они продавали "изношенные" кроссовки в коллаборации с Puma за 520 фунтов стерлингов, тогда как почти идентичная модель Puma стоила 55.

Для кого эта вещь может подойти

Поклонникам хайп-моды, которые ценят уникальные и провокационные вещи. Также коллекционерам Balenciaga — как еще один яркий пункт в коллекции. Будет удачный выбор и для любителей городского стиля, которым нужен удобный шопер с запасом прочности. Еще на эту сумку стоит обратить внимание тем, кто хочет вызвать эмоцию, ведь эта сумка точно не оставит равнодушными прохожих.

Сумка від Balenciaga, на яку варто звернути увагу
Сумка. Фото: balenciaga.com

И хоть 775 фунтов стерлингов (примерно 38 000 гривен) за "пакет" звучит как шутка, в мире моды подобные вещи часто становятся культовыми и даже дорожают со временем.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
