Головна Fashion Легендарні сумки Celine, які ніколи не вийдуть з моди

Легендарні сумки Celine, які ніколи не вийдуть з моди

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 18:25
Культові бестселери серед сумок Celine — вдала інвестиція
Cумка Celine. Фото: кадр з відео

На початку липня в паризькій штаб-квартирі Celine на вулиці Вів’єн Майкл Райдер вперше представив себе у ролі креативного директора бренду. Його весняно-літня колекція вийшла чіткою й продуманою — без надмірної театральності, але з потужним акцентом на аксесуари. У центрі уваги, звісно, опинилися сумки — ті самі впізнавані моделі, які давно стали важливою частиною модного Дому.

І з цієї нагоди Новини.LIVE вирішили згадати чотири легендарні сумки Celine, які свого часу закохали в себе пів світу.

Читайте також:

Культові сумки, що завжди будуть доречні

Luggage Bag (2010, Фібі Файло)

У середині 2010-х ця сумка була всюди — на фото папараці, у руках зірок, на сторінках модних журналів. Це була перша it-bag Фібі Файло для Celine — жорстка форма, впізнавані "крила" з боків, місткий об’єм і вміння додати структурності навіть найрозслабленішому образу.

Стильна сумка, що вмістить все необхідне
Luggage Bag. Фото з Instagram

Модель створили за мотивами старовинної валізи з архівів бренду, а випускалася вона в різних розмірах, кольорах та фактурах. Її навіть порівнювали з культовою Birkin від Hermès — настільки вона стала символом стилю.

Belt Bag (2014, Фібі Файло)

Стримана, але з характером. Її впізнають за ременем, зав’язаним вузлом по боках, з вільними кінцями. М’яка форма, універсальний дизайн і відсутність зайвого декору зробили її фаворитом серед тих, хто цінує комфорт у повсякденні.

Сумка, яка стала фаворитом модниць в останніх сезонах
Belt Bag. Фото з Instagram

Clasp Bag (2017, Фібі Файло)

Витончена модель, яку вперше показали на Паризькому тижні моди. Попри вишуканість, вона так і не стала масовим хітом, але отримала культовий статус серед тих, хто розуміє мінімалізм. Серед її шанувальниць Анджеліна Джолі, яка часто включає Clasp у свої стримані образи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Le Mill (@lemill)

Triomphe Bag (2019, Еді Сліман)

Символ переосмислення спадщини Celine. Сліман використав старовинний логотип із подвійною "C" та втілив його у замку сумки.

Сумка, яка не підвладна трендам
Triomphe Bag. Фото з Instagram

Прямокутна форма, бездоганна шкіра та універсальність зробили Triomphe тією моделлю, що не підвладна трендам.

Раніше ми писали про ще одну культову сумку Gucci Jackie 1961 року.

Також ми повідомляли про одну відому сумку з 2000-х, що досі в моді.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
