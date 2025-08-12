Культовые бестселлеры среди сумок Celine — удачная инвестиция

Сумка Celine. Фото: кадр из видео

В начале июля в парижской штаб-квартире Celine на улице Вивьен Майкл Райдер впервые представил себя в качестве креативного директора бренда. Его весенне-летняя коллекция получилась четкой и продуманной без излишней театральности, но с мощным акцентом на аксессуары. В центре внимания, конечно, оказались сумки — те самые узнаваемые модели, которые давно стали важной частью модного Дома.

И по этому случаю Новини.LIVE решили вспомнить четыре легендарные сумки Celine, которые в свое время влюбили в себя полмира.

Реклама

Читайте также:

Культовые сумки, которые всегда будут уместны

Luggage Bag (2010, Фиби Файло)

В середине 2010-х эта сумка была повсюду — на фото папарацци, в руках звезд, на страницах модных журналов. Это была первая it-bag Фиби Файло для Celine — жесткая форма, узнаваемые "крылья" по бокам, вместительный объем и умение добавить структурности даже самому расслабленному образу.

Luggage Bag. Фото из Instagram

Модель была создана по мотивам старинного чемодана из архивов бренда, а выпускалась она в разных размерах, цветах и фактурах. Ее даже сравнивали с культовой Birkin от Hermès — настолько она стала символом стиля.

Belt Bag (2014, Фиби Файло)

Сдержанная, но с характером, ее узнают по ремню, завязанному узлом по бокам, со свободными концами. Мягкая форма, универсальный дизайн и отсутствие лишнего декора сделали ее фаворитом среди тех, кто ценит комфорт в повседневной жизни.

Belt Bag. Фото из Instagram

Clasp Bag (2017, Фиби Файло)

Изящная модель, которую впервые показали на Парижской неделе моды. Несмотря на изысканность, она так и не стала массовым хитом, но получила культовый статус среди тех, кто понимает минимализм. Среди ее поклонниц Анджелина Джоли, которая часто включает Clasp в свои сдержанные образы.

Triomphe Bag (2019, Эди Слиман)

Символ переосмысления наследия Celine. Слиман использовал старинный логотип с двойной "C" и воплотил его в замке сумки.

Triomphe Bag. Фото из Instagram

Прямоугольная форма, безупречная кожа и универсальность сделали Triomphe той моделью, которая не подвластна трендам.

Ранее мы писали о еще одной культовой сумке Gucci Jackie 1961 года.

Также мы сообщали об одной известной сумке из 2000-х, которая до сих пор в моде.