Культовая сумка Paddington с 2000-х в тренде — модная легенда

Сумка Paddington. Фото: кадр из видео

В Chloé решили сыграть на самой сильной карте — памяти. На показе осень-зима 2025/26 в Париже на подиум вышла сумка, которая когда-то произвела настоящую революцию в моде: Paddington. Прошло почти 20 лет, но эффект оказался тем же — восторг, ностальгия и очереди из желающих заполучить культовый аксессуар.

Новини.LIVE расскажет об этой сумке больше.

Реклама

Читайте также:

Почему именно эта сумка снова на волне популярности

Paddington впервые появилась в 2005 году благодаря Фиби Файло, которая тогда руководила Chloé. Во времена, когда люкс ассоциировался с безупречной элегантностью Hermès или Chanel, эта сумка выглядела необычно: тяжелая, немного грубая, с массивным замком почти в полкило. Она ломала правила и именно этим покорила сердца.

Через несколько лет сумка исчезла из оборота: слишком узнаваемая, слишком тяжелая, слишком "из нулевых". Но свой след она оставила — один из экземпляров Paddington хранится в лондонском музее V&A как символ эпохи.

Вторая жизнь сумки в 2025-м

Новый интерес проснулся благодаря TikTok и платформам по перепродаже: Generation Z открыла для себя "икону нулевых", а цены на винтажные модели резко взлетели. И Chloé решила не ждать. Чемена Камали, новый креативный директор (и бывшая стажерка Фиби Файло), вернула сумку в коллекции осень-зима 2025/26. Форма, кольца, замок — все знакомо, но теперь адаптировано: более легкие материалы, более удобная конструкция. Уже в сентябре состоится официальный релиз, а желающие уже могут записаться в список ожидания.

Сегодня мода активно переосмысливает архивы. Винтаж, секонд-хенд, ответственное потребление — все это тренды времени. Поэтому возвращение Paddington является не случайностью, а продуманным шагом.

Ранее мы писали о том, какая сумка, которую носили еще 15 лет назад, снова в модном топе.

Также мы сообщали, на какой цвет сумки обратить особое внимание в этом сезоне.