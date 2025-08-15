Какого цвета сумка будет в тренде осенью — лучшая покупка сезона

Сумка в белом цвете. Фото: Freepik

Многие женщины имеют свои модные "хотелки". Для кого-то это шкаф, полностью заполненный туфлями, как у Кэрри Брэдшоу. Кто-то мечтает об идеальной капсуле из базовых, легко комбинируемых вещей. А другие представляют коллекцию сумок на все случаи жизни — от насыщенно-красных или голубых до нежно-пудровых или молочных. Каждая из них имеет свой характер и настроение. Но в реальности не все могут позволить себе десятки аксессуаров. Да и нет необходимости — иногда достаточно одной правильной модели.

Белую сумку часто называют "чистым листом" гардероба: она не соревнуется с одеждой за внимание, но всегда выглядит стильно. Ее можно носить с пастелью или яркими цветами, с джинсами, офисным костюмом или легким платьем. Это аксессуар, открывающий больше вариантов стилизации, чем любой другой.

Коллекция Chanel осень-зима 2025/26. Фото: chanel.com

Какую сумку на эту осень предлагают дизайнеры

Модный мир обожает белые сумки, и каждый бренд стремится добавить свою "изюминку". Некоторые делают ставку на форму — полумесяц, трапеция, ведро или даже ракушка. Такие модели мы видим у Ralph Lauren, Coperni, Chloe, Tod's, Chanel. Если нравится мягкость и свобода силуэта, то присмотритесь к вариантам Burberry, Issey Miyake, Rokh или Tibi.

Детали тоже решают все. Michael Kors украсил свои модели бахромой, Rabanne — металлическими элементами, а Fendi добавил к большим сумкам их мини-версии. Ну и есть классика, такие как сумка Saint Laurent, о которых тоже не стоит забывать.

Сумка Saint Laurent. Фото: kameron.ua

Белая сумка — это тот случай, когда одна вещь способна подстроиться под любой образ и сделать его завершенным. И, возможно, именно она станет той "универсальной" мечтой, которая вам действительно нужна.

