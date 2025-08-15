Якого кольору сумка буде в тренді восени — найкраща покупка сезону

Сумка в білому кольорі. Фото: Freepik

Багато жінок мають свої модні "хотілки". Для когось це шафа, вщент заповнена туфлями, як у Керрі Бредшоу. Хтось мріє про ідеальну капсулу з базових речей, що легко комбінуються. А інші уявляють колекцію сумок на всі випадки життя — від насичено-червоних чи блакитних до ніжно-пудрових чи молочних. Кожна з них має свій характер і настрій. Але в реальності не всі можуть дозволити собі десятки аксесуарів. Та й немає потреби — іноді достатньо однієї правильної моделі.

Новини.LIVE розповість про ту саму сумку, що варто обрати.

Білу сумку часто називають "чистим аркушем" гардероба: вона не змагається з одягом за увагу, але завжди має стильний вигляд. Її можна носити з пастеллю чи яскравими кольорами, з джинсами, офісним костюмом або легкою сукнею. Це аксесуар, що відкриває більше варіантів стилізації, ніж будь-який інший.

Колекція Chanel осінь-зима 2025/26. Фото: chanel.com

Яку сумку на цю осінь пропонують дизайнери

Модний світ обожнює білі сумки, і кожен бренд прагне додати свою "родзинку". Дехто робить ставку на форму — півмісяць, трапеція, відро чи навіть мушля. Такі моделі ми бачимо у Ralph Lauren, Coperni, Chloe, Tod’s, Chanel. Якщо подобається м’якість і свобода силуету, то придивіться до варіантів Burberry, Issey Miyake, Rokh або Tibi.

Деталі теж вирішують усе. Michael Kors прикрасив свої моделі бахромою, Rabanne — металічними елементами, а Fendi додав до великих сумок їхні міні-версії. Ну і є класика, такі як сумка Saint Laurent, про які теж не варто забувати.

Сумка Saint Laurent. Фото: kameron.ua

Біла сумка — це той випадок, коли одна річ здатна підлаштуватися під будь-який образ і зробити його завершеним. І, можливо, саме вона стане тією "універсальною" мрією, яка вам справді потрібна.

