Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Колір сумки, який підходить під будь-який стиль

Колір сумки, який підходить під будь-який стиль

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 08:40
Якого кольору сумка буде в тренді восени — найкраща покупка сезону
Сумка в білому кольорі. Фото: Freepik

Багато жінок мають свої модні "хотілки". Для когось це шафа, вщент заповнена туфлями, як у Керрі Бредшоу. Хтось мріє про ідеальну капсулу з базових речей, що легко комбінуються. А інші уявляють колекцію сумок на всі випадки життя — від насичено-червоних чи блакитних до ніжно-пудрових чи молочних. Кожна з них має свій характер і настрій. Але в реальності не всі можуть дозволити собі десятки аксесуарів. Та й немає потреби — іноді достатньо однієї правильної моделі.

Новини.LIVE розповість про ту саму сумку, що варто обрати.

Реклама
Читайте також:

Білу сумку часто називають "чистим аркушем" гардероба: вона не змагається з одягом за увагу, але завжди має стильний вигляд. Її можна носити з пастеллю чи яскравими кольорами, з джинсами, офісним костюмом або легкою сукнею. Це аксесуар, що відкриває більше варіантів стилізації, ніж будь-який інший.

Якою буде сумка в тренді 2025 року
Колекція Chanel осінь-зима 2025/26. Фото: chanel.com

Яку сумку на цю осінь пропонують дизайнери

Модний світ обожнює білі сумки, і кожен бренд прагне додати свою "родзинку". Дехто робить ставку на форму — півмісяць, трапеція, відро чи навіть мушля. Такі моделі ми бачимо у Ralph Lauren, Coperni, Chloe, Tod’s, Chanel. Якщо подобається м’якість і свобода силуету, то придивіться до варіантів Burberry, Issey Miyake, Rokh або Tibi.

Деталі теж вирішують усе. Michael Kors прикрасив свої моделі бахромою, Rabanne — металічними елементами, а Fendi додав до великих сумок їхні міні-версії. Ну і є класика, такі як сумка Saint Laurent, про які теж не варто забувати.

Сумки білого кольору в тренді
Сумка Saint Laurent. Фото: kameron.ua

Біла сумка — це той випадок, коли одна річ здатна підлаштуватися під будь-який образ і зробити його завершеним. І, можливо, саме вона стане тією "універсальною" мрією, яка вам справді потрібна.

Раніше ми писали про те, яка модна сумка нагадує звичайний пакет з магазину.

Також ми повідомляли, які сумки від Celine стали справжньою класикою. 

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації