"Дьявол носит Prada 2" возродил культовую fashion-сумку — она с 2010-х

Сумка-сетчел. Фото из Instagram

Сумка-сетчел снова в центре внимания и на этот раз благодаря новым кадрам из продолжения "Дьявол носит Prada". В мае 2026-го мы еще только ждем премьеру, но Сеть уже заполнена фотографиями с новыми образами главных героинь. И среди всего роскошного гардероба — строгих костюмов, ярких платьев и длинных пальто — именно сумка-сетчел вызвала больше всего обсуждений.

Чем особенна эта модель сумки

Сетчел легко узнать: прямоугольная форма, четкие линии, жесткий корпус и клапан, закрывающий верх. Это идеальный баланс между практичностью и стилем. Она подходит и к офисным лукам, и к более свободным сочетаниям с джинсами или свитером. В ней поместятся книги, ноутбук или все те мелочи, без которых невозможно представить активный день.

Сумка в стиле 2010-х. Фото из Instagram

В 2010-х сумка-сетчел была настоящим мастхэвом. Ее носили с пальто, романтическими платьями, деловыми костюмами. Затем интерес постепенно угас и на некоторое время она оказалась в списке антитрендов. Но несколько кадров с Энди Сакс в новом фильме вернули ее в игру.

Пример из фильма

Героиня Энн Хэтэуэй в этот раз носит винтажную Coach Metropolitan — модель еще с 1999 года. Это классика черной кожи, узнаваемый силуэт и удобный ремешок через плечо. В одном образе сумка дополнила легкую белую рубашку и свободные светлые брюки — простой, но продуманный аутфит.

Энн Хэтэуэй. Фото: Elle

В других двух вариациях аксессуар стал акцентом в строгих костюмах серого и темно-синего цвета.

Стильный образ от Хэтэуэй. Фото: Elle

Почему стоит присмотреться к этой сумке

Сетчел прекрасно интегрируется и в ежедневные выходы, и в официальные образы. Она одинаково органично смотрится на прогулке с друзьями и на деловой встрече. Именно поэтому этот аксессуар имеет все шансы снова закрепиться в модных капсулах осени 2026-го.

