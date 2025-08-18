Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Сумка, что носили все в 2010-х, снова в модном топе — идеальная

Сумка, что носили все в 2010-х, снова в модном топе — идеальная

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 09:19
"Дьявол носит Prada 2" возродил культовую fashion-сумку — она с 2010-х
Сумка-сетчел. Фото из Instagram

Сумка-сетчел снова в центре внимания и на этот раз благодаря новым кадрам из продолжения "Дьявол носит Prada". В мае 2026-го мы еще только ждем премьеру, но Сеть уже заполнена фотографиями с новыми образами главных героинь. И среди всего роскошного гардероба — строгих костюмов, ярких платьев и длинных пальто — именно сумка-сетчел вызвала больше всего обсуждений.

Об этом пишет Elle.

Реклама
Читайте также:

Чем особенна эта модель сумки

Сетчел легко узнать: прямоугольная форма, четкие линии, жесткий корпус и клапан, закрывающий верх. Это идеальный баланс между практичностью и стилем. Она подходит и к офисным лукам, и к более свободным сочетаниям с джинсами или свитером. В ней поместятся книги, ноутбук или все те мелочи, без которых невозможно представить активный день.

Давно забута модель сумки, що варта уваги у 2025
Сумка в стиле 2010-х. Фото из Instagram

В 2010-х сумка-сетчел была настоящим мастхэвом. Ее носили с пальто, романтическими платьями, деловыми костюмами. Затем интерес постепенно угас и на некоторое время она оказалась в списке антитрендов. Но несколько кадров с Энди Сакс в новом фильме вернули ее в игру.

Пример из фильма

Героиня Энн Хэтэуэй в этот раз носит винтажную Coach Metropolitan — модель еще с 1999 года. Это классика черной кожи, узнаваемый силуэт и удобный ремешок через плечо. В одном образе сумка дополнила легкую белую рубашку и свободные светлые брюки — простой, но продуманный аутфит.

Вінтажна сумка, що засвітилась в культовому фільмі
Энн Хэтэуэй. Фото: Elle

В других двух вариациях аксессуар стал акцентом в строгих костюмах серого и темно-синего цвета.

Стильна сумка до строгих костюмів
Стильный образ от Хэтэуэй. Фото: Elle

Почему стоит присмотреться к этой сумке

Сетчел прекрасно интегрируется и в ежедневные выходы, и в официальные образы. Она одинаково органично смотрится на прогулке с друзьями и на деловой встрече. Именно поэтому этот аксессуар имеет все шансы снова закрепиться в модных капсулах осени 2026-го.

Ранее мы писали о том, какой цвет сумки будет в тренде осенью-2025.

Также мы сообщали, что новая сумка от Balenciaga напоминает обычный пакет из магазина.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации