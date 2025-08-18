"Диявол носить Prada 2" відродив культову fashion-сумку — вона з 2010-х

Сумка-сетчел. Фото з Instagram

Сумка-сетчел знову у центрі уваги й цього разу завдяки новим кадрам із продовження "Диявол носить Prada". У травні 2026-го ми ще тільки чекаємо на прем’єру, але Мережа вже заповнена світлинами з новими образами головних героїнь. І серед усього розкішного гардероба — строгих костюмів, яскравих суконь та довгих пальт — саме сумка-сетчел викликав найбільше обговорень.

Чим особлива ця модель cумки

Сетчел легко впізнати: прямокутна форма, чіткі лінії, жорсткий корпус і клапан, що закриває верх. Це ідеальний баланс між практичністю й стилем. Вона підходить і до офісних луків, і до більш вільних поєднань з джинсами чи светром. У ній помістяться книжки, ноутбук чи всі ті дрібниці, без яких неможливо уявити активний день.

Сумка у стилі 2010-х. Фото з Instagram

У 2010-х сумка-сетчел була справжнім мастхевом. Її носили з пальтами, романтичними сукнями, діловими костюмами. Потім інтерес поступово згас і на деякий час вона опинилася у списку антитрендів. Але кілька кадрів з Енді Сакс у новому фільмі повернули її в гру.

Приклад із фільму

Героїня Енн Гетевей цього разу носить вінтажну Coach Metropolitan — модель ще з 1999 року. Це класика чорної шкіри, впізнаваний силует і зручний ремінець через плече. В одному образі сумка доповнила легку білу сорочку та вільні світлі штани — простий, але продуманий аутфіт.

Енн Гетевей. Фото: Elle

В інших двох варіаціях аксесуар став акцентом у строгих костюмах сірого та темно-синього кольору.

Стильний образ від Гетевей. Фото: Elle

Чому варто придивитися до цієї сумки

Сетчел чудово інтегрується і в щоденні виходи, і в офіційні образи. Вона однаково органічний має вигляд на прогулянці з друзями й на діловій зустрічі. Саме тому цей аксесуар має всі шанси знову закріпитися в модних капсулах осені 2026-го.

