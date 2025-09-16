Відео
Модна класика повертається — сумка-листоноша в осінніх образах

Модна класика повертається — сумка-листоноша в осінніх образах

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 09:19
Актуальний аксесуар осені-2025 — сумка-листоноша для стильних луків
Дівчина з сумкою. Фото з Instagram

Є речі, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Сумка листоноші — саме з таких. Цієї осені вона знову повертається на модну сцену, нагадуючи про себе впізнаваним силуетом і непідробною практичністю. Messenger bag, як її ще називають, колись служила поштарям: містка, зручна, на довгому ремені через плече.

Новини.LIVE розповість про цю сумку детальніше.

І хоча з того часу сумка пережила десятки стильних трансформацій — змінила матеріали, розміри й кольори, — вона завжди залишалася вірною головному принципу: бути зручною й водночас елегантною.

Найбільш зручна та практична сумка

У 2010-х "поштарка" офіційно стала модним символом. Велика заслуга тут належить Алекcі Чанг, яка закохалася у чоловічу модель Elkington від Mulberry і зробила її частиною свого стилю задовго до масового тренду. Згодом бренд навіть назвав на її честь нову модель Alexa і вона миттєво отримала статус культової. Не відставав і Zanellato: його Postina, створена під враженням від фільму "Поштар", досі вважається іконою серед сумок.

Популярна сумка цього сезону
Сумка, що була модною ще у 2010 році. Фото з Instagram

Зараз цей аксесуар знову на піку популярності, адже він поєднує у собі все, що ми шукаємо в сумці. Це і універсальність, і нотка вінтажу, і легкість, з якою "поштарка" підлаштовується під будь-який образ. Вона однаково доречна з класичним жакетом на роботі чи з худі у вихідний день.

Сумка, яка підкорила усіх своєю практичністю
Трендова сумка. Фото з Instagram

Осінь-зима 2025/2026 пропонує безліч варіантів messenger bag. Але зверніть увагу на відтінки сезону — від насичених винних до глибоких зелених. А якщо вам ближча романтика, то сумки з декоративними кристалами або блискучими деталями точно створять потрібний настрій.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
