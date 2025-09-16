Актуальный аксессуар осени-2025 — сумка-почтальона для стильных луков

Девушка с сумкой. Фото з Instagram

Есть вещи, которые никогда не теряют своей актуальности. Сумка почтальона — именно из таких. Этой осенью она снова возвращается на модную сцену, напоминая о себе узнаваемым силуэтом и неподдельной практичностью. Messenger bag, как ее еще называют, когда-то служила почтальонам: вместительная, удобная, на длинном ремне через плечо.

И хотя с тех пор сумка пережила десятки стильных трансформаций — сменила материалы, размеры и цвета, — она всегда оставалась верна главному принципу: быть удобной и одновременно элегантной.

Самая удобная и практичная сумка

В 2010-х сумка-почтальона официально стала модным символом. Большая заслуга здесь принадлежит Алексе Чанг, которая влюбилась в мужскую модель Elkington от Mulberry и сделала ее частью своего стиля задолго до массового тренда. Со временем бренд даже назвал в ее честь новую модель Alexa и она мгновенно получила статус культовой. Не отставал и Zanellato: его Postina, созданная под впечатлением от фильма "Почтальон", до сих пор считается иконой среди сумок.

Сумка, которая была модной еще в 2010 году. Фото из Instagram

Сейчас этот аксессуар снова на пике популярности, ведь он сочетает в себе все, что мы ищем в сумке. Это и универсальность, и нотка винтажа, и легкость, с которой сумка легко подстраивается под любой образ. Она одинаково уместна с классическим жакетом на работе или с худи в выходной день.

Трендовая сумка. Фото из Instagram

Осень-зима 2025/2026 предлагает множество вариантов messenger bag. Но обратите внимание на оттенки сезона — от насыщенных винных до глубоких зеленых. А если вам ближе романтика, то сумки с декоративными кристаллами или блестящими деталями точно создадут нужное настроение.

