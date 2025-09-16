Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Модная классика возвращается — сумка почтальона в осенних образах

Модная классика возвращается — сумка почтальона в осенних образах

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 09:19
Актуальный аксессуар осени-2025 — сумка-почтальона для стильных луков
Девушка с сумкой. Фото з Instagram

Есть вещи, которые никогда не теряют своей актуальности. Сумка почтальона — именно из таких. Этой осенью она снова возвращается на модную сцену, напоминая о себе узнаваемым силуэтом и неподдельной практичностью. Messenger bag, как ее еще называют, когда-то служила почтальонам: вместительная, удобная, на длинном ремне через плечо.

Новини.LIVE расскажет об этой сумке подробнее.

Реклама
Читайте также:

И хотя с тех пор сумка пережила десятки стильных трансформаций — сменила материалы, размеры и цвета, — она всегда оставалась верна главному принципу: быть удобной и одновременно элегантной.

Самая удобная и практичная сумка

В 2010-х сумка-почтальона официально стала модным символом. Большая заслуга здесь принадлежит Алексе Чанг, которая влюбилась в мужскую модель Elkington от Mulberry и сделала ее частью своего стиля задолго до массового тренда. Со временем бренд даже назвал в ее честь новую модель Alexa и она мгновенно получила статус культовой. Не отставал и Zanellato: его Postina, созданная под впечатлением от фильма "Почтальон", до сих пор считается иконой среди сумок.

Популярна сумка цього сезону
Сумка, которая была модной еще в 2010 году. Фото из Instagram

Сейчас этот аксессуар снова на пике популярности, ведь он сочетает в себе все, что мы ищем в сумке. Это и универсальность, и нотка винтажа, и легкость, с которой сумка легко подстраивается под любой образ. Она одинаково уместна с классическим жакетом на работе или с худи в выходной день.

Сумка, яка підкорила усіх своєю практичністю
Трендовая сумка. Фото из Instagram

Осень-зима 2025/2026 предлагает множество вариантов messenger bag. Но обратите внимание на оттенки сезона — от насыщенных винных до глубоких зеленых. А если вам ближе романтика, то сумки с декоративными кристаллами или блестящими деталями точно создадут нужное настроение.

Ранее мы писали о том, какая сумка будет актуальной и в 2026 году.

Также мы сообщали, почему сумки могут стать выгодной инвестицией.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации