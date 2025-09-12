Сумка, которая заменит все остальные — стала любимицей модниц этого года

Девушка с стильной сумкой. Фото: Freepik

East-west — это не просто тренд, это сигнал, что в мире аксессуаров наступает новая эра. Удлиненная форма имеет уникальную черту: она выглядит свежо и современно, но при этом отсылает к ретро-эстетике 1950-х. Именно благодаря этому сочетанию классики и инноваций сумка быстро стала "любимицей" модных домов.

На подиумах весны-лета 2025 мы увидели ее в десятках интерпретаций. Кто-то играл с цветами — сочный зеленый, солнечно-желтый, анималистические принты. Другие бренды добавляли текстур: от гладкой кожи до фактурного твида. East-west в металлизированном оттенке стал хитом вечерних выходов, а вариант в матовой коже — удобным дополнением к офисным образам.

Prada весна-лето 2025. Фото: Vogue

Чем east-west отличается от других сумок

Форма: удлиненный силуэт, который делает аксессуар узнаваемым с первого взгляда.

Функциональность: несмотря на изящество, внутри есть место для всего необходимого.

Универсальность: подходит к платью-комбинации, брючному костюму, джинсам и даже спортивному аутфиту.

Ее нельзя спутать с багетом или классической "торбой": east-west имеет более "архитектурную" энергетику, будто создана, чтобы подчеркивать уверенность.

Jacquemus весна-лето 2025. Фото: Vogue

Звезды тоже не удержались

Как только версия Alaïa под названием Teckel появилась в продаже, ее мгновенно подхватили знаменитости. Дуа Липа соединила сумку с мини-юбкой и высокими сапогами, Рози Хантингтон-Уайтли сделала ее акцентом в минималистичном образе, а Тина Кунаки добавила через east-west драматичности вечернему платью.

Alaïa. Фото: Vogue

Это еще раз доказывает, что аксессуар работает как модная точка в образе — он либо поддерживает стиль, либо полностью задает его.

Почему стоит инвестировать именно сейчас

Тренд долговременный — east-west возвращается уже несколько сезонов подряд. Легко стилизуется и актуальна осенью и зимой — удачно смотрится с пальто, тренчами, вязаными платьями.

