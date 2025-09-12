Відео
Головна Fashion East-west bag — аксесуар, без якого не обійтися і у 2026 році

East-west bag — аксесуар, без якого не обійтися і у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 18:40
Сумка, яка замінить усі інші — стала улюбленицею модниць цього року
Дівчина з стильною сумкою. Фото: Freepik

East-west — це не просто тренд, це сигнал, що у світі аксесуарів настає нова ера. Подовжена форма має унікальну рису: вона має свіжий й сучасний вигляд, але водночас відсилає до ретро-естетики 1950-х. Саме завдяки цьому поєднанню класики й інновацій сумка швидко стала "улюбленицею" модних домів.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

На подіумах весни–літа 2025 ми побачили її в десятках інтерпретацій. Хтось грався з кольорами — соковитий зелений, сонячно-жовтий, анімалістичні принти. Інші бренди додавали текстур: від гладкої шкіри до фактурного твіду. East-west у металізованому відтінку стала хітом вечірніх виходів, а варіант у матовій шкірі — зручним доповненням до офісних образів.

Модель сумки, що стала хітом року
Prada весна-літо 2025. Фото: Vogue

Чим east-west відрізняється від інших сумок

  • Форма: видовжений силует, який робить аксесуар впізнаваним з першого погляду.
  • Функціональність: попри витонченість, усередині є місце для всього необхідного.
  • Універсальність: пасує до сукні-комбінації, брючного костюма, джинсів і навіть спортивного аутфіту.

Її не можна сплутати з багетом чи класичною "торбою": east-west має більш "архітектурну" енергетику, ніби створена, щоб підкреслювати впевненість.

Компактна і водночас дуже містка сумка
Jacquemus весна-літо 2025. Фото: Vogue

Зірки теж не втримались

Щойно версія Alaïa під назвою Teckel з’явилася у продажу, її миттєво підхопили знаменитості. Дуа Ліпа поєднала сумку з мініспідницею та високими чоботами, Розі Гантінгтон-Вайтлі зробила її акцентом у мінімалістичному образі, а Тіна Кунакі додала через east-west драматичності вечірній сукні.

Модель сумки, що полюбилась і зіркам
Alaïa. Фото: Vogue

Це ще раз доводить, що аксесуар працює як модна точка в образі — він або підтримує стиль, або повністю задає його.

Чому варто інвестувати саме зараз

Тренд довготривалий — east-west повертається вже кілька сезонів поспіль. Легко стилізується та актуальна восени та взимку — вдалий має вигляд з пальтами, тренчами, в’язаними сукнями.

Раніше ми писали про сумку 2010-го року, що неочікувано опинилась в топі цього сезону.

Також ми повідомляли, які сумки вийшли з моди назавжди.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
