Антитрендові сумки 2025/2026 — які моделі вже час відкласти

Вони вже недоречні — сумки, що вийшли з моди назавжди
Сумка може стати головним акцентом образу, але так само легко здатна його зіпсувати, якщо модель давно втратила актуальність. Мода рухається швидко, і якщо деякі вінтажні фасони повертаються як стильний ретро-тренд, то від відверто застарілих моделей сумок краще позбутися без жалю.
Антитрендові сумки 2025/2026
Прозорі ПВХ-сумки
Колись вони здавалися сміливим і сучасним аксесуаром, але сьогодні прозорі моделі мають дивний й зовсім не практичний вигляд. Бачити всім вміст своєї сумки — навряд чи гарна ідея, а ціна при цьому часто не нижча за класичні шкіряні варіанти.
Мікросумки
Свого часу Jacquemus зробив їх культовими, але нині крихітні аксесуари вже більше схожі на іграшку. Особливо дивний вигляд вони мають восени поруч із пальто та важким взуттям — пропорції невдалі.
Сумки з масивними ланцюгами
Золотисті металеві ручки-ланцюги, які ще кілька років тому всі копіювали з Bottega Veneta, у 2025-му остаточно стали символом "вчорашньої" моди. Такий декор сьогодні має надто важкий й недоречний вигляд.
На що зробити ставку замість
Замість цих антитрендів модні дівчата обирають:
- сумки з плетеної шкіри — вони мають дорогий й текстурний вигляд;
- моделі у формі півмісяця — стильні, лаконічні та зручні;
- великий замшевий шопер — практичний варіант, у який поміститься все необхідне: від ноутбука до косметички.
Саме ці моделі найчастіше зустрічаються у вуличних луках цього року.
