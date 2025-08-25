Відео
Вони вже недоречні — сумки, що вийшли з моди назавжди

Вони вже недоречні — сумки, що вийшли з моди назавжди

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 18:01
Антитрендові сумки 2025/2026 — які моделі вже час відкласти
Дівчина з компактною сумкою. Фото: Freepik

Сумка може стати головним акцентом образу, але так само легко здатна його зіпсувати, якщо модель давно втратила актуальність. Мода рухається швидко, і якщо деякі вінтажні фасони повертаються як стильний ретро-тренд, то від відверто застарілих моделей сумок краще позбутися без жалю.

Новини.LIVE розповість про моделі сумок, що вже мають застарілий вигляд.

Читайте також:

Антитрендові сумки 2025/2026

Прозорі ПВХ-сумки

Колись вони здавалися сміливим і сучасним аксесуаром, але сьогодні прозорі моделі мають дивний й зовсім не практичний вигляд. Бачити всім вміст своєї сумки — навряд чи гарна ідея, а ціна при цьому часто не нижча за класичні шкіряні варіанти.

Прозорі сумки вже давно покинули тренди
Прозорі сумки. Фото: coolbe.com

Мікросумки

Свого часу Jacquemus зробив їх культовими, але нині крихітні аксесуари вже більше схожі на іграшку. Особливо дивний вигляд вони мають восени поруч із пальто та важким взуттям — пропорції невдалі.

Мінісумки вже сміливо можна відкласти
Jacquemus. Фото: theoriginals.com

Сумки з масивними ланцюгами

Золотисті металеві ручки-ланцюги, які ще кілька років тому всі копіювали з Bottega Veneta, у 2025-му остаточно стали символом "вчорашньої" моди. Такий декор сьогодні має надто важкий й недоречний вигляд.

Сумка, що вже стала антитрендом
Сумка з масивним ланцюгом. Фото: answear

На що зробити ставку замість

Замість цих антитрендів модні дівчата обирають:

  • сумки з плетеної шкіри — вони мають дорогий й текстурний вигляд;
  • моделі у формі півмісяця — стильні, лаконічні та зручні;
  • великий замшевий шопер — практичний варіант, у який поміститься все необхідне: від ноутбука до косметички.

Саме ці моделі найчастіше зустрічаються у вуличних луках цього року.

Раніше ми писали про те, що зі слів стилістки рюкзак може стати трендовим аксесуаром цього сезону.

Також ми повідомляли, від яких сумок з 2000-х модниці знову в захваті.

мода сумки стиль антитренди 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
