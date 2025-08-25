Антитрендовые сумки 2025/2026 — какие модели уже пора отложить

Девушка с компактной сумкой. Фото: Freepik

Сумка может стать главным акцентом образа, но так же легко способна его испортить, если модель давно потеряла актуальность. Мода движется быстро, и если некоторые винтажные фасоны возвращаются как стильный ретро-тренд, то от откровенно устаревших моделей сумок лучше избавиться без сожаления.

Новини.LIVE расскажет о моделях сумок, которые уже выглядят устаревшими.

Антитрендовые сумки 2025/2026

Прозрачные ПВХ-сумки

Когда-то они казались смелым и современным аксессуаром, но сегодня прозрачные модели выглядят странно и совсем не практично. Видеть всем содержимое своей сумки — вряд ли хорошая идея, а цена при этом часто не ниже классических кожаных вариантов.

Прозрачные сумки. Фото: coolbe.com

Микро-сумки

В свое время Jacquemus сделал их культовыми, но сейчас крошечные аксессуары выглядят скорее как игрушка. Особенно странно они выглядят осенью рядом с пальто и тяжелой обувью — пропорции неудачные.

Jacquemus. Фото: theoriginals.com

Сумки с массивными цепями

Золотистые металлические ручки-цепи, которые еще несколько лет назад все копировали с Bottega Veneta, в 2025-м окончательно стали символом "вчерашней" моды. Такой декор сегодня выглядит слишком тяжело и неуместно.

Сумка с массивной цепью. Фото: answear

На что сделать ставку

Вместо этих антитрендов модные девушки выбирают:

сумки из плетеной кожи — они выглядят дорого и текстурно;

модели в форме полумесяца — стильные, лаконичные и удобные;

большой замшевый шоппер — практичный вариант, в который поместится все необходимое: от ноутбука до косметички.

Именно эти модели чаще всего встречаются в уличных луках этого года.

