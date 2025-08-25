Видео
Главная Fashion Они уже неуместны — сумки, вышедшие из моды навсегда

Они уже неуместны — сумки, вышедшие из моды навсегда

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 18:01
Антитрендовые сумки 2025/2026 — какие модели уже пора отложить
Девушка с компактной сумкой. Фото: Freepik

Сумка может стать главным акцентом образа, но так же легко способна его испортить, если модель давно потеряла актуальность. Мода движется быстро, и если некоторые винтажные фасоны возвращаются как стильный ретро-тренд, то от откровенно устаревших моделей сумок лучше избавиться без сожаления.

Новини.LIVE расскажет о моделях сумок, которые уже выглядят устаревшими.

Читайте также:

Антитрендовые сумки 2025/2026

Прозрачные ПВХ-сумки

Когда-то они казались смелым и современным аксессуаром, но сегодня прозрачные модели выглядят странно и совсем не практично. Видеть всем содержимое своей сумки — вряд ли хорошая идея, а цена при этом часто не ниже классических кожаных вариантов.

Прозорі сумки вже давно покинули тренди
Прозрачные сумки. Фото: coolbe.com

Микро-сумки

В свое время Jacquemus сделал их культовыми, но сейчас крошечные аксессуары выглядят скорее как игрушка. Особенно странно они выглядят осенью рядом с пальто и тяжелой обувью — пропорции неудачные.

Мінісумки вже сміливо можна відкласти
Jacquemus. Фото: theoriginals.com

Сумки с массивными цепями

Золотистые металлические ручки-цепи, которые еще несколько лет назад все копировали с Bottega Veneta, в 2025-м окончательно стали символом "вчерашней" моды. Такой декор сегодня выглядит слишком тяжело и неуместно.

Сумка, що вже стала антитрендом
Сумка с массивной цепью. Фото: answear

На что сделать ставку

Вместо этих антитрендов модные девушки выбирают:

  • сумки из плетеной кожи — они выглядят дорого и текстурно;
  • модели в форме полумесяца — стильные, лаконичные и удобные;
  • большой замшевый шоппер — практичный вариант, в который поместится все необходимое: от ноутбука до косметички.

Именно эти модели чаще всего встречаются в уличных луках этого года.

Ранее мы писали о том, что по словам стилистки рюкзак может стать трендовым аксессуаром этого сезона.

Также мы сообщали, от каких сумок из 2000-х модницы снова в восторге.

мода сумки стиль антитренды 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
