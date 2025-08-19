Сумки з 2000-х повертаються — культові моделі сезону

Chloé Paddington. Фото з Instagram

Деякі тренди в моді з’являються й зникають, інші суперечать один одному: сьогодні — мінімалізм, завтра — гламур, післязавтра — ретро. Але є одна деталь, яка завжди залишається важливою, незалежно від часу і сезонів. Це сумка. Саме вона "ставить крапку" в образі, надає йому характеру та іноді стає головною причиною, чому ми запам’ятовуємо певний лук. Гарна сумка — це не просто річ, яку ми носимо щодня, а інвестиція у власний стиль.

У світі, де тренди змінюються швидше, ніж ми встигаємо їх приміряти, особливо цінними стають речі, які не втрачають актуальності роками. Саме тому ідея it-bag знову на слуху. Це ті самі культові моделі, які мають власну історію і можуть оживити навіть найпростіший наряд. Такі речі формують нашу "модну пам’ять".

Які культові моделі вже повернулися у 2025-му

Chloé Paddington

Коли Фібі Файло очолювала Chloé, вона створила безліч легендарних речей, але справжньою зіркою стала сумка Paddington. Вперше її показали у 2005-му: велика, м’яка форма, масивний замок. Вона миттєво стала хітом серед модниць.

Chloé Paddington. Фото з Instagram

У цьому сезоні Крістіна Камалі, нинішня креативна директорка, повернула Paddington на подіум. Вона зберегла впізнаваний дизайн, але додала сучасні акценти — наприклад, яскравий брелок із штучного хутра.

Balenciaga Le City

На початку нульових Ніколя Жеск’єр подарував світу сумку, яка мала такий самий зухвалий вигляд, як і байкерська куртка. Молнії, ремінці, м’яка форма без величезних логотипів — це було щось нове.

Balenciaga Le City. Фото з Instagram

Спочатку бренд навіть не планував масовий реліз, але Кейт Мосс переконала випустити Le City хоча б для неї та її подруг. Далі історія відома: сумка стала символом Y2K-епохи. Сьогодні Демна Гвасалія вдихнув у неї нове життя, і Le City знову підкорює світові столиці моди.

Dior Saddle Bag

Ще одна легенда, яку важко забути. Сумка у формі сідла з характерним ремінцем і металевою буквою "D" вперше з’явилася у 1999 році, і одразу ж стала улюбленицею знаменитостей.

У нульових її носили Сара Джессіка Паркер у "Секс і місто", а потім і весь Голлівуд.

