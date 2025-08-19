Сумки з 2000-х повертаються — культові моделі сезону

Наймодніші сумки з нульових, від яких усі знову у захваті
Деякі тренди в моді з’являються й зникають, інші суперечать один одному: сьогодні — мінімалізм, завтра — гламур, післязавтра — ретро. Але є одна деталь, яка завжди залишається важливою, незалежно від часу і сезонів. Це сумка. Саме вона "ставить крапку" в образі, надає йому характеру та іноді стає головною причиною, чому ми запам’ятовуємо певний лук. Гарна сумка — це не просто річ, яку ми носимо щодня, а інвестиція у власний стиль.
Новини.LIVE пояснить детальніше свою думку.
У світі, де тренди змінюються швидше, ніж ми встигаємо їх приміряти, особливо цінними стають речі, які не втрачають актуальності роками. Саме тому ідея it-bag знову на слуху. Це ті самі культові моделі, які мають власну історію і можуть оживити навіть найпростіший наряд. Такі речі формують нашу "модну пам’ять".
Які культові моделі вже повернулися у 2025-му
Chloé Paddington
Коли Фібі Файло очолювала Chloé, вона створила безліч легендарних речей, але справжньою зіркою стала сумка Paddington. Вперше її показали у 2005-му: велика, м’яка форма, масивний замок. Вона миттєво стала хітом серед модниць.
У цьому сезоні Крістіна Камалі, нинішня креативна директорка, повернула Paddington на подіум. Вона зберегла впізнаваний дизайн, але додала сучасні акценти — наприклад, яскравий брелок із штучного хутра.
Balenciaga Le City
На початку нульових Ніколя Жеск’єр подарував світу сумку, яка мала такий самий зухвалий вигляд, як і байкерська куртка. Молнії, ремінці, м’яка форма без величезних логотипів — це було щось нове.
Спочатку бренд навіть не планував масовий реліз, але Кейт Мосс переконала випустити Le City хоча б для неї та її подруг. Далі історія відома: сумка стала символом Y2K-епохи. Сьогодні Демна Гвасалія вдихнув у неї нове життя, і Le City знову підкорює світові столиці моди.
Dior Saddle Bag
Ще одна легенда, яку важко забути. Сумка у формі сідла з характерним ремінцем і металевою буквою "D" вперше з’явилася у 1999 році, і одразу ж стала улюбленицею знаменитостей.
У нульових її носили Сара Джессіка Паркер у "Секс і місто", а потім і весь Голлівуд.
Раніше ми писали про трендовий колір сумки цього сезону.
Також ми повідомляли про легендарні сумки, що вважаються найкращою інвестицією.
Читайте Новини.LIVE!