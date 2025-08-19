Видео
Самые модные сумки из нулевых, от которых все снова в восторге

Самые модные сумки из нулевых, от которых все снова в восторге

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 18:06
Сумки из 2000-х возвращаются — культовые модели сезона
Chloé Paddington. Фото из Instagram

Некоторые тренды в моде появляются и исчезают, другие противоречат друг другу: сегодня минимализм, завтра гламур, послезавтра ретро. Но есть одна деталь, которая всегда остается важной, независимо от времени и сезонов. Это сумка. Именно она "ставит точку" в образе, придает ему характер и иногда становится главной причиной, почему мы запоминаем определенный лук. Хорошая сумка  это не просто вещь, которую мы носим каждый день, а инвестиция в собственный стиль.

Новини.LIVE объяснит подробнее свое мнение.

В мире, где тренды меняются быстрее, чем мы успеваем их примерять, особенно ценными становятся вещи, которые не теряют актуальности годами. Именно поэтому идея it-bag снова на слуху. Это те самые культовые модели, которые имеют собственную историю и могут оживить даже самый простой наряд. Такие вещи формируют нашу "модную память".

Какие культовые модели уже вернулись в 2025-м

Chloé Paddington

Когда Фиби Файло возглавляла Chloé, она создала множество легендарных вещей, но настоящей звездой стала сумка Paddington. Впервые ее показали в 2005-м: большая, мягкая форма, массивный замок. Она мгновенно стала хитом среди модниц.

Сумка з 2000-х, в яку поміститься все
Chloé Paddington. Фото из Instagram

В этом сезоне Кристина Камали, нынешний креативный директор, вернула Paddington на подиум. Она сохранила узнаваемый дизайн, но добавила современные акценты например, яркий брелок из искусственного меха.

Balenciaga Le City

В начале нулевых Николя Жескьер подарил миру сумку, которая выглядела так же дерзко, как и байкерская куртка. Молнии, ремешки, мягкая форма без огромных логотипов  это было что-то новое.

Зухвала сумка у стилі 2000-х в моді
Balenciaga Le City. Фото из Instagram

Изначально бренд даже не планировал массовый релиз, но Кейт Мосс убедила выпустить Le City хотя бы для нее и ее подруг. Дальше история известна: сумка стала символом Y2K-эпохи. Сегодня Демна Гвасалия вдохнул в нее новую жизнь, и Le City снова покоряет мировые столицы моды.

Dior Saddle Bag

Еще одна легенда, которую трудно забыть. Сумка в форме седла с характерным ремешком и металлической буквой "D" впервые появилась в 1999 году, и сразу же стала любимицей знаменитостей.

В нулевых ее носили Сара Джессика Паркер в "Секс в большом городе", а потом и весь Голливуд.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
