Який рюкзак обрати для модних образів — поради стилістки на осінь-2025

Стилістка пояснила, як рюкзак зробити трендовим акцентом
Рюкзак уже давно вийшов за рамки зручного "наплічника для школи чи поїздок". Сьогодні він може бути стильним акцентом, який робить образ завершеним. Проте більшість жінок досі роблять одну й ту саму помилку: спочатку купують рюкзак, а вже потім намагаються "підтягнути" під нього гардероб. Це працює навпаки — аксесуар має підкреслювати ваш стиль, а не диктувати його.
Про це розповіла стилістка Олена Шевченко у своєму Instagram.
Який рюкзак обрати для різних випадків
Для офісу потрібен стриманий шкіряний, місткий, щоб умістити ноутбук і документи. Він не лише практичний, а й додає солідності діловому луку.
А от для прогулянки з дітьми краще обрати легкий нейлоновий варіант із кількома відділеннями та захистом від плям. Максимум комфорту й жодних турбот.
Кафе, зустрічі, кіно — тут знадобиться фактурний рюкзак із цікавими деталями. Він зробить особливим навіть простий базовий образ.
Правила вибору рюкзака під образ
- Матеріал
Якщо у вашому вбранні багато м’яких тканин (льон, вовна), то груба синтетика буде мати недоречний вигляд. Рюкзак має "гармоніювати" з одягом.
- Фактура
Вона задає настрій. Наприклад, матова шкіра доречна у класичних луках, а блискучий нейлон підійде для спортивного чи міського стилю.
- Колір
Рюкзак може бути або в тон, або контрастним акцентом. Головне — щоб він поєднувався з іншими відтінками у вашому луці.
- Настрій і формат події
Офісний образ просить лаконічний шкіряний рюкзак. Для кежуалу підійде м’який текстильний. Вечірні варіанти можна підкреслити аксесуаром із цікавою фурнітурою чи нестандартною формою.
На думку стилістки Олени Шевченко, рюкзак — це частина вашого стилю, а не просто "сумка за спиною". У гардеробі має бути кілька різних моделей для різних ситуацій. Тоді жоден образ не зіпсується, а рюкзак працюватиме на вас.
