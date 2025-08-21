Відео
Головна Fashion Стилістка пояснила, як рюкзак зробити трендовим акцентом

Стилістка пояснила, як рюкзак зробити трендовим акцентом

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 09:29
Який рюкзак обрати для модних образів — поради стилістки на осінь-2025
Дівчина з рюкзаком. Фото: Freepik

Рюкзак уже давно вийшов за рамки зручного "наплічника для школи чи поїздок". Сьогодні він може бути стильним акцентом, який робить образ завершеним. Проте більшість жінок досі роблять одну й ту саму помилку: спочатку купують рюкзак, а вже потім намагаються "підтягнути" під нього гардероб. Це працює навпаки — аксесуар має підкреслювати ваш стиль, а не диктувати його.

Про це розповіла стилістка Олена Шевченко у своєму Instagram.

Читайте також:

Який рюкзак обрати для різних випадків

Для офісу потрібен стриманий шкіряний, місткий, щоб умістити ноутбук і документи. Він не лише практичний, а й додає солідності діловому луку.

Рюкзак, що ідеально підійде для офісу
Шкіряний рюкзак. Фото з Instagram

А от для прогулянки з дітьми краще обрати легкий нейлоновий варіант із кількома відділеннями та захистом від плям. Максимум комфорту й жодних турбот.

Рюкзак, що ідеально поєднує комфорт і легкість
Легкі рюкзаки. Фото з Instagram

Кафе, зустрічі, кіно — тут знадобиться фактурний рюкзак із цікавими деталями. Він зробить особливим навіть простий базовий образ.

Рюкзак, що зробить особливим будь-який образ
Джинсовий рюкзак. Фото з Instagram

Правила вибору рюкзака під образ

  1. Матеріал
    Якщо у вашому вбранні багато м’яких тканин (льон, вовна), то груба синтетика буде мати недоречний вигляд. Рюкзак має "гармоніювати" з одягом.
  2. Фактура
    Вона задає настрій. Наприклад, матова шкіра доречна у класичних луках, а блискучий нейлон підійде для спортивного чи міського стилю.
  3. Колір
    Рюкзак може бути або в тон, або контрастним акцентом. Головне — щоб він поєднувався з іншими відтінками у вашому луці.
  4. Настрій і формат події
    Офісний образ просить лаконічний шкіряний рюкзак. Для кежуалу підійде м’який текстильний. Вечірні варіанти можна підкреслити аксесуаром із цікавою фурнітурою чи нестандартною формою.

На думку стилістки Олени Шевченко, рюкзак — це частина вашого стилю, а не просто "сумка за спиною". У гардеробі має бути кілька різних моделей для різних ситуацій. Тоді жоден образ не зіпсується, а рюкзак працюватиме на вас.

Раніше ми писали про те, яка сумка з 2010-го знову опинилась в тренді.

Також ми повідомляли, які сумки з нульових зараз носять більшість модниць.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
