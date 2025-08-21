Який рюкзак обрати для модних образів — поради стилістки на осінь-2025

Дівчина з рюкзаком. Фото: Freepik

Рюкзак уже давно вийшов за рамки зручного "наплічника для школи чи поїздок". Сьогодні він може бути стильним акцентом, який робить образ завершеним. Проте більшість жінок досі роблять одну й ту саму помилку: спочатку купують рюкзак, а вже потім намагаються "підтягнути" під нього гардероб. Це працює навпаки — аксесуар має підкреслювати ваш стиль, а не диктувати його.

Про це розповіла стилістка Олена Шевченко у своєму Instagram.

Який рюкзак обрати для різних випадків

Для офісу потрібен стриманий шкіряний, місткий, щоб умістити ноутбук і документи. Він не лише практичний, а й додає солідності діловому луку.

Шкіряний рюкзак. Фото з Instagram

А от для прогулянки з дітьми краще обрати легкий нейлоновий варіант із кількома відділеннями та захистом від плям. Максимум комфорту й жодних турбот.

Легкі рюкзаки. Фото з Instagram

Кафе, зустрічі, кіно — тут знадобиться фактурний рюкзак із цікавими деталями. Він зробить особливим навіть простий базовий образ.

Джинсовий рюкзак. Фото з Instagram

Правила вибору рюкзака під образ

Матеріал

Якщо у вашому вбранні багато м’яких тканин (льон, вовна), то груба синтетика буде мати недоречний вигляд. Рюкзак має "гармоніювати" з одягом. Фактура

Вона задає настрій. Наприклад, матова шкіра доречна у класичних луках, а блискучий нейлон підійде для спортивного чи міського стилю. Колір

Рюкзак може бути або в тон, або контрастним акцентом. Головне — щоб він поєднувався з іншими відтінками у вашому луці. Настрій і формат події

Офісний образ просить лаконічний шкіряний рюкзак. Для кежуалу підійде м’який текстильний. Вечірні варіанти можна підкреслити аксесуаром із цікавою фурнітурою чи нестандартною формою.

На думку стилістки Олени Шевченко, рюкзак — це частина вашого стилю, а не просто "сумка за спиною". У гардеробі має бути кілька різних моделей для різних ситуацій. Тоді жоден образ не зіпсується, а рюкзак працюватиме на вас.

