Какой рюкзак выбрать для модных образов — советы стилиста на осень-2025

Девушка с рюкзаком. Фото: Freepik

Рюкзак уже давно вышел за рамки удобного "рюкзака для школы или поездок". Сегодня он может быть стильным акцентом, который делает образ завершенным. Однако большинство женщин до сих пор делают одну и ту же ошибку: сначала покупают рюкзак, а уже потом пытаются "подтянуть" под него гардероб. Это работает наоборот — аксессуар должен подчеркивать ваш стиль, а не диктовать его.

Об этом рассказала стилист Елена Шевченко в своем Instagram.

Реклама

Читайте также:

Какой рюкзак выбрать для разных случаев

Для офиса нужен сдержанный кожаный, вместительный, чтобы вместить ноутбук и документы. Он не только практичный, но и добавляет солидности деловому луку.

Кожаный рюкзак. Фото из Instagram

А вот для прогулки с детьми лучше выбрать легкий нейлоновый вариант с несколькими отделениями и защитой от пятен. Максимум комфорта и никаких забот.

Легкие рюкзаки. Фото из Instagram

Кафе, встречи, кино — здесь понадобится фактурный рюкзак с интересными деталями. Он сделает особенным даже простой базовый образ.

Джинсовый рюкзак. Фото из Instagram

Правила выбора рюкзака под образ

Материал

Если в вашем наряде много мягких тканей (лен, шерсть), то грубая синтетика будет выглядеть неуместно. Рюкзак должен "гармонировать" с одеждой. Фактура

Она задает настроение. Например, матовая кожа уместна в классических луках, а блестящий нейлон подойдет для спортивного или городского стиля. Цвет

Рюкзак может быть либо в тон, либо контрастным акцентом. Главное — чтобы он смотрелся с другими оттенками в вашем луке. Настроение и формат события

Офисный образ просит лаконичный кожаный рюкзак. Для кэжуала подойдет мягкий текстильный. Вечерние варианты можно подчеркнуть аксессуаром с интересной фурнитурой или нестандартной формой.

По мнению стилиста Елены Шевченко, рюкзак — это часть вашего стиля, а не просто "сумка за спиной". В гардеробе должно быть несколько разных моделей для разных ситуаций. Тогда ни один образ не испортится, а рюкзак будет работать на вас.

Ранее мы писали о том, какая сумка из 2010-го снова оказалась в тренде.

Также мы сообщали, какие сумки из нулевых сейчас носят большинство модниц.