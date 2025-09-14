Инвестиции в брендовые сумки — почему это на самом деле выгодно

Сумка Hermès Birkin. Фото: Instagram

Вкладываться в акции на бирже уже не модно, время тратить деньги на брендовые сумки. Эксперты отмечают, что это будет действительно выгодной инвестицией, которая не "прогорит".

В какие брендовые сумки выгодно инвестировать

Hermès Birkin

В 2025 году именно такая сумка в версии Sellier показала более 250% удержания стоимости. Фактически, если бы вы покупали акцию за 10 долларов, через год она уже стоила бы 35, поэтому такой прирост эксперты оценивают весьма положительно. Время точно играет на руку обладательницам Hermès Birkin.

Hermès Kelly

Еще одна красавица, в которую стоит инвестировать Hermès Kelly. Она стремительно набрала популярность и стала культовой. Модницы выстроились в очередь за ней на годы вперед. В прошлом году среднее содержание стоимости такой модели достигало 150%, а перепродавали ее на 20-40 тысяч долларов дороже.

Сумка Hermès Kelly. Фото: Instagram

Goyard Plumet

Не отстает от лидеров и Goyard Plumet. В 2024 году среднее удержание стоимости всего бренда достигло 104%. При этом небольшая сумка-клатч Plumet показала прирост в +139%. Эксперты сравнивают ее с биткоином в далеком 2013-м: все ее недооценивают, но она уже уверенно пишет собственную историю.

Chanel Classic Flap

Кроме того, не менее выгодно инвестировать в Chanel Classic Flap. Это культовая сумка, которая уверенно демонстрирует статус и женственность. В прошлом году среднее содержание сумок Chanel составило около 92%. Однако есть модели, которые на уровне с Hermès держат цену, например, Single Flap в нейтральных цветах.

Сумка Chanel. Фото: Instagram

The Row Margaux

Не менее выгодный вариант для модной инвестиции — The Row Margaux. Всего за несколько сезонов эта сумка стала мега популярной и сейчас на вторичном рынке ее перепродают на 41% выше ритейла.

