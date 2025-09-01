Актуальные сумки осеннего сезона — без них нельзя представить гардероб 2025 года

Девушка со стильной сумкой. Фото: freepik.com

Время обновить гардероб на осень и освежить любимую капсулу, подобрать трендовую верхнюю одежду и, конечно, приобрести несколько новых сумок. Ведь сумка — это не просто аксессуар, а маленькая звезда любого образа. Осень 2025 года диктует свои правила и в тренде сейчас натуральные материалы, роскошные текстуры и смелые формы.

Сумки, которые должны быть у каждой модницы

Винтаж из жатой кожи

Сумки из жатой кожи — классика, которая никогда не теряет актуальности. Этой осенью они снова в центре внимания. Chanel, Chloe, Acne Studios, Coperni и Miu Miu показали, как стильно такие аксессуары смотрятся в повседневных и вечерних луках. Немного старомодного шарма никогда не помешает.

Сумка из жатой кожи. Фото из Instagram

Змеиный принт

Анималистические мотивы снова возвращаются. Змеиный принт — это и шик, и элегантность одновременно. Valentino, Zimmermann и Gabriela Hearst представили сумки в теплых коричневых и графитовых тонах, и они точно станут фаворитами у streetstyle-блогеров.

Сумка со змеиным принтом. Фото из Instagram

Сумки-багеты

Модная осень-2025 любит сумки среднего размера с плавными градиентами. Карамельные оттенки с коричневым градиентом выглядят роскошно и универсально. Prada и Miu Miu показали, что такая сумка может стать главным акцентом в любом образе.

Сумка-багет. Фото из Instagram

Бахрома

Бахрома точно с нами еще на сезон. Этот бохо-элемент добавляет движения и легкости в любой лук. Dior и Valentino в очередной раз доказали, что сумка с бахромой может быть не только модной, но и настоящим заявлением стиля.

Сумка с бахромой. Фото из Instagram

Осень 2025 — время играть с фактурами, цветами и формами. Новые сумки готовы стать главными героями ваших осенних луков.

