Модні сумки, які не можна пропустити у новому сезоні

Модні сумки, які не можна пропустити у новому сезоні

Дата публікації: 1 вересня 2025 11:17
Актуальні сумки осіннього сезону — без них неможливо уявити гардероб 2025 року
Дівчина зі стильною сумкою. Фото: freepik.com

Час оновити гардероб на осінь і освіжити улюблену капсулу, підібрати трендовий верхній одяг і, звісно, придбати кілька нових сумок. Бо сумка — це не просто аксесуар, а маленька зірка будь-якого образу. Осінь 2025 року диктує свої правила, і в тренді зараз натуральні матеріали, розкішні текстури та сміливі форми.

Новини.LIVE розповість більше про трендові сумки.

Сумки, що мають бути в кожної модниці

Вінтаж із жатої шкіри

Сумки з жатої шкіри — класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Цієї осені вони знову у центрі уваги. Chanel, Chloe, Acne Studios, Coperni та Miu Miu показали, який стильний вигляд такі аксесуари мають у повсякденних та вечірніх луках. Трохи старомодного шарму ніколи не завадить.

Сумки у вінтажному стилі завжди будуть мати трендовий вигляд
Сумка з жатої шкіри. Фото з Instagram

Зміїний принт

Анімалістичні мотиви знову повертаються. Зміїний принт — це і шик, і елегантність одночасно. Valentino, Zimmermann та Gabriela Hearst представили сумки у теплих коричневих та графітових тонах, і вони точно стануть фаворитами у streetstyle-блогерів.

Зміїний принт має особливий вигляд серед аксесуарів
Сумка зі зміїним принтом. Фото з Instagram 

Сумки-багети

Модна осінь-2025 любить сумки середнього розміру з плавними градієнтами. Карамельні відтінки з коричневим градієнтом мають розкішний та універсальний вигляд. Prada і Miu Miu показали, що така сумка може стати головним акцентом у будь-якому образі.

Сумка-багет має завжди розкішний вигляд
Сумка-багет. Фото з Instagram 

Бахрома

Бахрома точно з нами ще на сезон. Цей бохо-елемент додає руху й легкості в будь-який лук. Dior і Valentino вкотре довели, що сумка з бахромою може бути не лише модною, а й справжньою заявою стилю.

Сумка з бахромою може стати зіркою сезону
Сумка з бахромою. Фото з Instagram 

Осінь 2025 — час гратися з фактурами, кольорами та формами. Нові сумки готові стати головними героями ваших осінніх луків.

Раніше ми писали про те, які сумки з 2000-х знову на хвилі популярності.

Також ми повідомляли про антитрендові сумки цього сезону, що не варто носити знову.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
