Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion На піку знову сумки з 2000-х — в чому секрет їхньої популярності

На піку знову сумки з 2000-х — в чому секрет їхньої популярності

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 08:40
Чому сумки з 2000-х знову в моді — головне повернення сезону
Сумка Chloé Paddington у стилі 2000-х. Фото: Instagram

Люксові бренди все частіше перевидають сумки, що були популярними у 2000-х. Стилісти зазначають, що потужна хвиля ностальгії за дев'яностими та початком минулого століття зберігається вже протягом кількох років. І, здається, поки що такий тренд не збирається втрачати актуальність.

Про це пише InStyle.

Реклама
Читайте також:

Чому старі сумки знову стають трендовими

Як зазначають стилісти, мода завжди була циклічною. Наприклад, речі, що були популярними у 2000-х зараз знову в тренді. Однак перевидання дизайнерських сумок продумано більше, аніж відродження джинсів з низькою посадкою чи балеток. 

Сумка Balenciaga City Bag знову в моді
Сумка Balenciaga City Bag. Фото: кадр з відео

"Бренди перевидають культові сумки не лише з ностальгії, але й щоб підкреслити та відзначити ідентичність дому. Багато з цих культових сумок виявилися гарною інвестицією, яка зберігає свою цінність. Їх перевипуск дозволяє брендам задовольнити попит, який часто викликається ринком секонд-хенду", — зазначає директорка з моди Vestiaire Collective Софі Херсан.

Дизайнери вважають золотим проміжком часу для повернення сумки в тренди від 10 до 20 років. Це достатньо довго, аби аксесуар з'явився перед модницями у новому свіжому світлі, а не здавався застарілим. Ба більше, модна індустрія переконана, що колись популярна сумка буде популярною завжди.

Сумка Chloé Paddington знову в моді
Сумка Chloé Paddington. Фото: Instagram

Перевидання сумок — це розумний мерчандайзинговий хід. Він одночасно відображає історію бренду та задовольняє попит людей. Адже саме споживачі говорять брендам, чого вони хочуть.

Наприклад, нещодавнє дослідження показало, що кількість пошукових запитів щодо сумки Balenciaga City Bag, що була випущена у 2000-му році, зросла на 110% у порівнянні з минулим роком, а Paddington від Chloé, що була презентована у 2005 році, — на 339%. Відтак, бажання відчути нотку ностальгії робить нинішній час найбільш слушним для повернення сумок з 2000-х на ринок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як варто правильно поєднувати сумку з взуттям. Це допоможе створити цікавий лук.

Також ми розповідали про те, як зробити трендовим акцентом образу рюкзак. Є кілька секретів, які варто знати.

мода тренди сумки цікаві факти стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації