Чому сумки з 2000-х знову в моді — головне повернення сезону

Сумка Chloé Paddington у стилі 2000-х. Фото: Instagram

Люксові бренди все частіше перевидають сумки, що були популярними у 2000-х. Стилісти зазначають, що потужна хвиля ностальгії за дев'яностими та початком минулого століття зберігається вже протягом кількох років. І, здається, поки що такий тренд не збирається втрачати актуальність.

Про це пише InStyle.

Чому старі сумки знову стають трендовими

Як зазначають стилісти, мода завжди була циклічною. Наприклад, речі, що були популярними у 2000-х зараз знову в тренді. Однак перевидання дизайнерських сумок продумано більше, аніж відродження джинсів з низькою посадкою чи балеток.

Сумка Balenciaga City Bag. Фото: кадр з відео

"Бренди перевидають культові сумки не лише з ностальгії, але й щоб підкреслити та відзначити ідентичність дому. Багато з цих культових сумок виявилися гарною інвестицією, яка зберігає свою цінність. Їх перевипуск дозволяє брендам задовольнити попит, який часто викликається ринком секонд-хенду", — зазначає директорка з моди Vestiaire Collective Софі Херсан.

Дизайнери вважають золотим проміжком часу для повернення сумки в тренди від 10 до 20 років. Це достатньо довго, аби аксесуар з'явився перед модницями у новому свіжому світлі, а не здавався застарілим. Ба більше, модна індустрія переконана, що колись популярна сумка буде популярною завжди.

Сумка Chloé Paddington. Фото: Instagram

Перевидання сумок — це розумний мерчандайзинговий хід. Він одночасно відображає історію бренду та задовольняє попит людей. Адже саме споживачі говорять брендам, чого вони хочуть.

Наприклад, нещодавнє дослідження показало, що кількість пошукових запитів щодо сумки Balenciaga City Bag, що була випущена у 2000-му році, зросла на 110% у порівнянні з минулим роком, а Paddington від Chloé, що була презентована у 2005 році, — на 339%. Відтак, бажання відчути нотку ностальгії робить нинішній час найбільш слушним для повернення сумок з 2000-х на ринок.

