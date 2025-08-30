Почему сумки из 2000-х снова в моде — главное возвращение сезона

Сумка Chloé Paddington в стиле 2000-х. Фото: Instagram

Люксовые бренды все чаще переиздают сумки, которые были популярны в 2000-х. Стилисты отмечают, что мощная волна ностальгии по девяностым и началу прошлого века сохраняется уже на протяжении нескольких лет. И, кажется, пока такой тренд не собирается терять актуальность.

Почему старые сумки снова становятся трендовыми

Как отмечают стилисты, мода всегда была циклической. Например, вещи, которые были популярными в 2000-х сейчас снова в тренде. Однако переиздание дизайнерских сумок продумано больше, чем возрождение джинсов с низкой посадкой или балеток.

Сумка Balenciaga City Bag. Фото: кадр из видео

"Бренды переиздают культовые сумки не только из ностальгии, но и чтобы подчеркнуть и отметить идентичность дома. Многие из этих культовых сумок оказались хорошей инвестицией, которая сохраняет свою ценность. Их перевыпуск позволяет брендам удовлетворить спрос, который часто вызывается рынком секонд-хенда", — отмечает директор по моде Vestiaire Collective Софи Херсан.

Дизайнеры считают золотым промежутком времени для возвращения сумки в тренды от 10 до 20 лет. Это достаточно долго, чтобы аксессуар предстал перед модницами в новом свежем свете, а не казался устаревшим. Более того, модная индустрия убеждена, что некогда популярная сумка будет популярной всегда.

Сумка Chloé Paddington. Фото: Instagram

Переиздание сумок — это умный мерчандайзинговый ход. Он одновременно отражает историю бренда и удовлетворяет спрос людей. Ведь именно потребители говорят брендам, чего они хотят.

Например, недавнее исследование показало, что количество поисковых запросов по сумке Balenciaga City Bag, выпущенной в 2000-м году, выросло на 110% по сравнению с прошлым годом, а Paddington от Chloé, которая была представлена в 2005 году, — на 339%. Таким образом, желание почувствовать нотку ностальгии делает нынешнее время наиболее подходящим для возвращения сумок из 2000-х на рынок.

