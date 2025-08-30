Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion На пике снова сумки из 2000-х — в чем секрет их популярности

На пике снова сумки из 2000-х — в чем секрет их популярности

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 08:40
Почему сумки из 2000-х снова в моде — главное возвращение сезона
Сумка Chloé Paddington в стиле 2000-х. Фото: Instagram

Люксовые бренды все чаще переиздают сумки, которые были популярны в 2000-х. Стилисты отмечают, что мощная волна ностальгии по девяностым и началу прошлого века сохраняется уже на протяжении нескольких лет. И, кажется, пока такой тренд не собирается терять актуальность.

Об этом пишет InStyle.

Реклама
Читайте также:

Почему старые сумки снова становятся трендовыми

Как отмечают стилисты, мода всегда была циклической. Например, вещи, которые были популярными в 2000-х сейчас снова в тренде. Однако переиздание дизайнерских сумок продумано больше, чем возрождение джинсов с низкой посадкой или балеток.

Сумка Balenciaga City Bag знову в моді
Сумка Balenciaga City Bag. Фото: кадр из видео

"Бренды переиздают культовые сумки не только из ностальгии, но и чтобы подчеркнуть и отметить идентичность дома. Многие из этих культовых сумок оказались хорошей инвестицией, которая сохраняет свою ценность. Их перевыпуск позволяет брендам удовлетворить спрос, который часто вызывается рынком секонд-хенда", — отмечает директор по моде Vestiaire Collective Софи Херсан.

Дизайнеры считают золотым промежутком времени для возвращения сумки в тренды от 10 до 20 лет. Это достаточно долго, чтобы аксессуар предстал перед модницами в новом свежем свете, а не казался устаревшим. Более того, модная индустрия убеждена, что некогда популярная сумка будет популярной всегда.

Сумка Chloé Paddington знову в моді
Сумка Chloé Paddington. Фото: Instagram

Переиздание сумок — это умный мерчандайзинговый ход. Он одновременно отражает историю бренда и удовлетворяет спрос людей. Ведь именно потребители говорят брендам, чего они хотят.

Например, недавнее исследование показало, что количество поисковых запросов по сумке Balenciaga City Bag, выпущенной в 2000-м году, выросло на 110% по сравнению с прошлым годом, а Paddington от Chloé, которая была представлена в 2005 году, — на 339%. Таким образом, желание почувствовать нотку ностальгии делает нынешнее время наиболее подходящим для возвращения сумок из 2000-х на рынок.

Напомним, ранее мы писали о том, как стоит правильно сочетать сумку с обувью. Это поможет создать интересный лук.

Также мы рассказывали о том, как сделать трендовым акцентом образа рюкзак. Есть несколько секретов, которые стоит знать.

мода тренды сумки интересные факты стиль
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации